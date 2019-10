PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold kom fra stillingen som politimester i Oslo da han i mars i år ble sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Trond Solberg

Spesialenheten har opprettet sak mot PST-sjefen

Spesialenheten bekrefter at de har opprettet en sak etter VGs avsløring av at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold oppbevarte våpen ulovlig i flere år.

– Det er besluttet på bakgrunn av mediaoppslag å opprette en sak for å avklare mulig iverksettelse av videre etterforskning, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker til VG.

– De innledende undersøkelsene vil avklare hvilke andre nødvendige etterforskningsskritt som skal tas. Vi må undersøke de opplysningene som er kommet frem i mediene, sier hun videre.

VG avslørte i går at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold over flere år oppbevarte minst to håndvåpen ulovlig i flere år.

– Vi er i den helt innledende fasen, sier Hille Valla.

Politidirektoratet uttalte i dag at regelverket for våpen også gjelder politimestere. Sjøvold var politimester i Oslo før han ble PST-sjef og de aktuelle våpnene ble oppbevart mens han var politimester.

– Regelverket er klart og gjelder for alle, også for politimestre, skrev Ellen Katrine Hætta, avdelingsdirektør i POD, i en e-post.

– Ble liggende

Sjøvold fortalte i et intervju med VG i går at han tok i mot to eller tre våpen fra en enke i Vestfold etter hennes mann døde i 2008.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti og da fikk jeg levert de inn, sa Sjøvold.

Første mulige våpenanmesti etter Vestfold-mannens død var mellom 1. mars og 31. mai 2017.

Advokat Pål S. Jensen, som jobber spesielt med saker som omhandler våpenloven, pekte på et det kunne være et lovbrudd.

– Står man overfor flere års oppbevaring uten tillatelse, som her, så kan mye tilsi at dette må anses som et erverv av våpnene etter våpenloven § 7, og dermed besittelse av uregistrerte og ulovlige våpen. Dette vil være Politidirektoratets oppfatning, uttalte Jensen.

