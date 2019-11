MAKSGRENSE: Det nye utestedet Eighteen Bar i Sarpsborg satser på unge fra 18 år, og ønsker ikke et klientell eldre enn 30 år, forteller eier Ann Merete Marberg. Foto: Privat

Har maksgrense på utested: Vil unngå klåfingrede over 30 år

Et nyåpnet utested i Sarpsborg er kun for de mellom 18 og 30 år. Eieren ønsker å verne ungdommen mot klåfingrede eldre.

Det nyåpnede utestedet Eighteen Bar ligger i Sarpsborg, og er kun for de under 30 år.

– Vi gjør dette for å bevare ungdommen. Det går på at vi har et ansvar for de unge, og at det alltid finnes dem som liker å se og klå på de yngre.

Det sier eier og driver Ann Merete Marberg.

Hun åpnet utestedet for å tilby unge sarpinger et utested, noe som har vært en mangelvare i Østfoldsbyen.

I aldersgruppen 18 til 20 år er det kun ett tilsvarende tilbud i regionen - og det ligger i nabobyen Fredrikstad, skriver Sarpsborg Arbeiderblad, som omtalte saken først.

Utestedet åpnet forrige fredag, og måtte allerede da nekte noen få inngang fordi de var for gamle.

– Hvordan reagerte de på avvisningen?

– De reagerte greit, og det ble ikke noe ut av det. Vi har foreløpig ikke fått noen negative tilbakemeldinger på det, men jeg regner med det kan dukke opp, sier Marberg.

Diskriminering? – Håper på forståelse

– Noen kan jo oppleve dette som diskriminerende, hva tenker du om det?

– Jeg håper de har forståelse for at dette skal være et trygt og godt sted får ungdommen å være. Det blir ikke noe moro for dem om det kommer en på 60 år, sier Marberg.

Pressekontakt i Diskrimineringsnemda, Ashan Nishantha, bekrefter at de har mottatt noen saker som omhandler aldersdiskriminering på utesteder.

En av sakene gjaldt aldersdiskriminering ved at personer over 35 år ble nektet adgang til et utested i Oslo. Nemda konkluderte med at klager var utsatt for aldersdiskriminering.

