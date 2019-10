RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Frode Hansen

Krever skandalepenger

Når NAV må sette inn ressurser for å behandle sakene til de som er rammet av NAV-skandalen, frykter både Rødt, Ap og SV at det vil gå utover andre hjelpetrengende.

Nå vil Rødt kreve at det settes av økte tilskudd til NAV i statsbudsjettet for å håndtere NAV-skandalen. Også Arbeiderpartiet og SV mener det må settes av ekstra midler.

– Vi frykter NAV-sammenbrudd fordi de allerede er skrapt til beinet, med en halv milliard kutt i driftsbudsjettene siden 2015. Bare i år må de kutte nærmere 60 millioner kroner, det samme neste år. Dette fører til mindre oppfølging og mindre avklaring av AAP-sakene. Når Nav i tillegg skal behandle samtlige av de tusenvis av sakene omfattet av skandalen på nytt, sier det seg selv at etaten blir fullstendig overbelastet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Nytt svik

Det Moxnes viser til, er at regjeringen har strammet inn på regelverket for AAP (arbeidsavklaringspenger). De som ikke har rett på AAP lenger, vil miste dette i januar.

– Da blir tusenvis av mennesker kastet ut av AAP-ordningen. Hvis NAV ikke har avklart dem til arbeid eller uføretrygd innen den tid, havner de i fattigdom på sosialen. Det vil være et nytt svik fra regjeringa og NAV, sier Moxnes, som frykter at NAV-skandalen vil påvirke både tiden og ressursene NAV har til å håndtere disse sakene.

Det ble satt av 15 millioner i ekstra midler til saksbehandling i revidert budsjett høsten 2019, på grunn av endringer i regelverket, men Moxnes påpeker at det ikke er noen tilsvarende bevilgning i budsjettet for 2020. Han mener NAV må tilføres økte tilskudd i 2020-budsjettet for å håndtere NAV-skandalen.

– Vi ønsker et klart svar fra Anniken Hauglie på om hun vil kompensere Nav fullt ut for merarbeidet på grunn av skandalen, sånn at ikke andre som trenger hjelp fra Nav blir ytterligere skadelidende.

Ap: Nødvendig med ekstra midler

Også arbeiderpartiets talsperson på arbeids- og sosialområdet mener det må settes av egne midler til håndtering av NAV-skandalen, så det ikke går utover andre hjelpetrengende.

På spørsmål om regjeringen eventuelt bør sette av et beløp til å dekke dette i budsjettet, svarer Rigmor Aasrud:

– Svaret er ja. NAV-budsjettet er kuttet med over 400 mill i den såkalte ABE-reformen, så de har ikke mulighet til å dekke dette selv.

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at det er klart at å finne ut hva som har skjedd i NAV-skandalen, og å nå ut til alle de som kan være rammet, vil kreve ekstra ressurser NAV ikke kan ta ut fra andre områder.

– Men jeg tenker at det er regjeringen som må kartlegge hva slags behov NAV har, og i så fall komme med forslag om hvordan det skal finansieres, sier han.

IKKE RÅD: Også Aps Rigmor Aasrud (t.v) mener NAV trenger ekstra penger til å håndtere skandalen. Her står hun sammen med arbeidsminiter Anniken Hauglie (H). Foto: Frode Hansen

– Følger omfanget fortløpende

Arbeidsminister Anniken Hauglie skriver i en epost til VG at NAV forsikrer henne om at etaten foretar en full gjennomgang av alle sakene som kan ha vært behandlet feil.

– Samtidig skal ikke NAVs gjennomgang i saken om feil praktisering av EØS-reglene gå utover andre hjelpetrengende. Jeg følger utviklingen og omfanget av arbeidet fortløpende, inkludert eventuelle behov for ekstra midler, skriver hun.

Hun skriver at et eventuelt forslag om ekstra midler må gå veien om Stortinget.

– Til Bjørnar Moxnes vil jeg si at vi i statsbudsjettet foreslår 119 millioner ekstra til oppfølging av unge på AAP. Det gjør vi for at flere unge skal får tettere oppfølging, slik at de raskest mulig kan komme seg i jobb eller tilbake på skolebenken.

Publisert: 31.10.19 kl. 10:37