DØMT: Frp-politikeren ble dømt til syv måneders fengsel, men påtalemyndigheten mener straffen er for mild. Foto: Tore Kristiansen

Anker dommen mot Mazyar Keshvari

Statsadvokaten anker straffeutmålingen på sju måneders fengsel i saken mot Mazyar Keshvari fordi de mener straffen er for mild.

Nå nettopp

Statsadvokaten i Oslo skriver i en pressemelding tirsdag at påtalemyndigheten har anket Nedre Romerikes dom fra 23. oktober, hvor Mazyar Keshvari ble dømt til syv måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

Anken gjelder straffeutmålingen, som statsadvokaten mener er for mild:

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått av en stortingsrepresentant i anledning vervet som stortingsrepresentant, skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen i pressemeldingen som ble sendt ut.

Påtalemyndigheten mener videre at tingretten i for stor grad har knyttet utmålingen opp mot nivået for trygdebedrageri.

Publisert: 19.11.19 kl. 10:45