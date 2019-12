En mann siktet etter Hokksund-drapet

Politiet i Sør-Øst har siktet en mann i forbindelse med drapet i Hokksund. Han er foreløpig ikke pågrepet.

En person er siktet etter drapet på en mann i 70-årene i Hokksund lille julaften.

– En mann er siktet i saken, men han er foreløpig ikke pågrepet. I den forbindelse etterlyser vi en bil. Vi har grunn til å tro at siktede disponerer denne bilen. Vi ønsker nå informasjon fra publikum for å kartlegge hans bevegelser i tiden før og etter drapet, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i en pressemelding.

Bilen som etterlyses er en brun Toyota Rav4 2014-modell.

– Hvis noen har observert bilen, er politiet interessert i informasjon om dette, sier Svane Mathiassen.

Politiet opplyser at den siktede mannen har en relasjon til avdøde, men de ønsker ikke å gi ytterligere detaljer om hva slags relasjon det er snakk om.

Drapsetterforskning

Den foreløpige obduksjonsrapporten som kom tirsdag viser at mannen er blitt utsatt for en kriminell handling.

Politiet ønsker ikke å gå inn i detaljene på hva rapporten sier, men bekrefter at det innebærer at de etterforsker hendelsen som et drap.

Ifølge politiet hadde mannen vært ute og gått tur med hunden, og var trolig innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Ved 19.30-tiden ble han funnet hardt skadet på gaten ved Loe Bruk.

Mannen ble behandlet av ambulanse, men ble erklært død på stedet rundt 45 minutter senere.

Publisert: 25.12.19 kl. 17:36

