I hovedstaden kan man ikke regne med noen hvit jul – med mindre man tar en tur ut i Oslomarka. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Her blir det hvit jul

Det blir «same procedure as every year», værmessig: Hvit jul i nord og i fjellet. Grå jul for Sør-Norge, Vestlandet og kysten.

– Ja, de siste årene 10–15 årene er dette blitt normalen, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

– Tidligere var det oftere hvit jul også i de lavereliggende områdene i Sør-Norge, men det har avtatt.

Skal du ha hvitt dryss over julen, må du være i nord eller i høyden. Antagelig. For værmessig er det lenge til julaften, forteller Haga.

– Været på våre breddegrader er veldig omskiftelig, og det gjør at varslingshorisonten ikke blir veldig lang. En uke fremover i tid er det lengste vi kan varsle med stor grad av sikkerhet, sier han.

Sør-Norge: Finn frem skøytene

– Det vi kan si med ganske stor sikkerhet, er at det mest sannsynlig ikke blir hvit jul i de kystnære områdene på Østlandet og i Telemark og Agder. De første dagene i uken som kommer blir det litt kaldere, men så kommer lavtrykkene som trekker med seg regn og mildluft fra sør, sier Haga.

Men rundt julaften og i romjulen ser det igjen ut til at det blir oppholdsvær og dermed kaldere – men uten nedbør. Så det blir kaldt, men uten snø.

– Så det blir ingen snø som kan pynte opp det grå. Skøytevær blir det kanskje, i det minste, sier Haga.

Beregninger fra Meteorologisk institutt viser at det de siste 30 årene er blitt stadig sjeldnere med en snøhvit julaften, nesten uansett hvor du er i landet. Endringene er størst i lavlandet på Øst- og Sørlandet. Her er det blitt 10 færre hvite julaftener de siste 30 årene, skriver Meteorologiske institutt i en rapport.

MINDRE HVIT: Snøkartene fra Meteorologisk institutt viser at det blir stadig sjeldnere med hvit jul i kysten og på Østlandet. Det er likevel mer enn 50% sjanse for hvit jul i store deler av landet, viser kartet. Foto: Meteorologisk institutt

Vestlandet: Mildt ved kysten

Det samme været ser det ut til å bli på Vestlandet: Nedbør og mildvær i slutten av uken som kommer, og deretter kaldere når juleuken starter.

Snøhungrige søringer må opp i høyden, eller i de indre strøkene av Østlandet.

– Hvis du kommer deg 300–600 meter over havet, vil nedbøren komme som snø. Og i de indre delene er det allerede godt med snø. Så de har vinterlige forhold i juleuken, sier meteorologen.

Også i Vestlandsfjellene blir det snø, men der må du antagelig opp til 600–800 meter over havet.

Nord: Hvitt og rolig

Fra Trøndelag og nordover ser det bedre ut, melder Haga.

– Der blir det hvit jul nesten helt ned i fjæresteinene, kan det se ut til. Selv ut i Lofoten ser det ut til at det blir snø på fjelltoppene. I de lavereliggende ytre strøkene blir det kanskje ikke snø, men videre nordover blir det stort sett hvitt.

Julen og nyttårstid er også tid for storm og uvær for store deler av landet. Slik blir det neppe i år.

– Ofte ser vi at det kommer noen kraftige lavtrykk fra Nord-Atlanteren, over Island og inn i Norskehavet. Det har vi hatt veldig lite av i høst og på forvinteren. Så langt ser det ut til at det blir et snilt vær over hele landet, selv om de kaldeste høytrykkene antagelig lar vente på seg, sier Haga.

Publisert: 15.12.19 kl. 19:58

