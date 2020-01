Derfor er storbrannen så vanskelig å slukke: – Farlig å sende folk inn

Å slukke bilbranner er utfordrende i seg selv. Men høy varme, rask spredning, elbiler og rasfare i parkeringshus gjør det enda vanskeligere, ifølge brannvesenet.

Tirsdag ettermiddag startet en bil å brenne et parkeringshus ved Stavanger lufthavn. Den kraftige brannen spredte seg raskt og flere hundre biler er tapt.

Brannmannskaper jobbet gjennom natten på spreng med slukningsarbeid fra utsiden av parkeringshuset på grunn av rasfaren, og fortsatt er all flytrafikk stanset på ubestemt tid.

– Det vi kan si er at det er kontroll på brannen. Det har vært litt oppblussingen i natt, men vi har raskt håndtert det, sier vaktleder ved 110-sentralen Glenn Bjarne Dyrdal til VG like etter klokken 05.

Samtidig påpeker han at det fortsatt er en del varme, slik at det fortsatt kan komme oppblussinger.

– Mye som brenner på en bil

Konstruksjoner i bygninger svekkes i alle branner, opplyser vaktleder på vaktsentralen i Sør-Øst, Tom Berger.

– Det er mye som brenner på en bil, mye energi som skal frigjøres. Og sannsynligvis når det har brent såpass lenge, blir det noen liter med drivstoff og oljer og det brenner godt, sier han.

Berger forteller at det i bilbranner er veldig stor varme. Denne vil varme opp jernet i betongen i konstruksjonen i parkeringshuset, som igjen vil føre til å svekke betongen.

– Det er ingen som ville beveget seg inn der nå, sier Berger.











SPRES RASKT: Joachim Svalestad tok bildet av den første bilen som brant. Den store varmen bidrar til at brannen spres raskt i parkeringshus.

Det ville heller ikke vært mulig å kjøre brannbilene inn i parkeringshuset, forteller han:

– Du kjører aldri en brannbil inn der, den skal stå på sikkert og trygt sted.

Men varmen påvirker ikke bare konstruksjonen. Den er også avgjørende for at brannen spres raskt.

– Du ser det i nesten alle kjøretøybranner. Men en gang det har tatt fyr, renner diesel og bensin ut av tanken. Det blir veldig fort spredning, og det er så stor varme at det ikke skal ta mange minutter før det tar fyr i neste bil, sier Berger.

Utfordrende å slukke elbiler

Han peker på batteripakkene i elbiler som en ytterligere utfordring.

– Det blir en voldsom brann. Jeg vet ikke hvor lenge batteripakkene må være brannpåvirket, før de tar fyr. Men det er mye energi som blir frigjort og det blir vanskelig å slukke, sier Berger.

Han forklarer at batteripakkenes bør slukkes med vann over lang tid. Selv om brannen er slukket, kan det blusse opp igjen på grunn av elektrisitet eller koblingsfeil.

– Også er batteripakkene vanskelig tilgjengelig på bilen. Det er nok en utfordring der også. De får nok ikke kommet skikkelig til, sier Berger.

Ved 22-tiden tirsdag kveld opplyste brannvesenet at brannen var kraftig redusert.

– De rev fasadene og fikk inn skum, i tillegg til innsatsen fra mannskapene som har gjort en formidabel innsats med utvendig slukning, fikk de god kontroll, sier varabrannsjef i stab i Rogaland brann- og redning, Ståle Fjellberg.

– En påminnelse

Fjellberg forteller at den største utfordringen i slukningsarbeidet nettopp var konstruksjonen.

– Parkeringshuset er bygd på en måte som gjør at det er farlig å sende folk inn. Det er høy varme og mye som står i brann inne i bygningen, forteller han og fortsetter:

– Det er stor brannbelastning med mye plast, drivstoff og batterier. Det svekker konstruksjonen kjapt.

Brannmannskapene hadde sent tirsdag kveld ikke fått kommet seg inn i kjernen av brannen og de har slitt med å få vann på rett sted. I tillegg står bilene tett og brannen spredte seg fort mellom bilene.

Fjellberg opplyser at det er en kjent risiko at slike branner kan oppstå i slike parkeringshus – og tilsvarende i kjøpesenter og parkeringshus under bakken. Men de forekommer sjelden.

Selv om brannen tirsdag kveld er kraftig redusert, er den ikke slukket. De neste timene kan brannen blusse opp igjen – særlig i batteripakkene i elbiler.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

– Det vil komme en evaluering i etterkant. Det er en påminnelse på hvor store konsekvenser en brann kan få, sier Ståle Fjellberg.

Publisert: 08.01.20 kl. 05:18

