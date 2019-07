ALDRI TILBAKE: – Janne får vi aldri tilbake, men nå må den skyldige sone straffen for drapet, sier Janne Jemtlands storebror, Terje Opheim. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Janne Jemtlands bror om dommen: – Riktig og knusende

– Vi føler en lettelse etter at dommen falt, sier drapsofferet Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, etter at svogeren Svein Jemtland ble dømt til 17 års fengsel fredag.

Oppdatert nå nettopp







– Vi føler lettelse fordi vi var spent. Så lenge han ikke har tilstått og han har et forsvar, så er det en liten sjanse, i alle fall i teorien, for at han kan bli frikjent, sier Opheim.

– Men samtidig er det en knusende dom, og det er en lettelse, sier han.

les også Svein Jemtland dømt for drapet på Janne Jemtland: «En kald og kalkulerende drapsmann»

Riktig og knusende

Selv om den nå drapsdømte ektemannen Svein Jemtland nå er dømt til 17 års fengsel for drap med forsett på kona Janne, reagerer de litt på at straffen gjøres kortere enn i tingretten.

– For oss pårørende er det en symbolikk i at straffen gjøres litt kortere. Hvorfor gjøres den mindre, spør vi oss. Men samtidig er det en riktig og knusende dom, og til å ikke å være dom for overlagt drap, er det en høy straff.

– Aldri trodd på ham

Terje Opheim har ikke høye tanker om den nå drapsdømte eks-svogeren:

– Vi har ikke gode tanker om ham Jeg har ikke trodd på ham fra dag en. Og under etterforskningen har han nærmest kastet kone og barn under bussen for at han selv skulle gå fri.

Han medgir at søsteren kanskje heller ikke hadde det så lystig i årene før tragedien i romjulen 2017.

Les også: Hevdet Janne Jemtland var truende

les også Aktor ber om 18 års fengsel for ektemannen til Janne Jemtland

Får aldri Janne tilbake

– Det hadde vært snakk om skilsmisse så langt tilbake som i 2012. Og det er klart, når det er snakk om skilsmisse, så har det ikke vært idylliske forhold – og så skjedde dette drapet. At det var problemer, fremgår også av dommen, og har ikke vært noen hemmelighet.

Han er nå glad for at barna har det bra – Janne Jemtland etterlater seg to sønner.

– De bor hos fantastiske fosterfamilie og har det så bra som de kan ha det gitt situasjonen, sier Terje Opheim, og legger til:

– Janne får vi aldri tilbake, men nå må i alle fall en mann sone straffen for drapet.

Publisert: 05.07.19 kl. 13:08 Oppdatert: 05.07.19 kl. 13:20