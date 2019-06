Tusener i Pride-paraden i Oslo

POLITIVOLD: Politivold mot LHBTI-miljøet i New York på 70-tallet ble starten på en internasjonal bevegelse. Her blir to unge personer dratt i håret og slått av politiet under en «Gay power»-parade i New York 31. august 1970 – et år etter Stonewall. Foto: Anonymous / TT NYHETSBYRÅN