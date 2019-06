UENIG: Eilif Holte etterlyser et bedre beslutningsgrunnlag for sykehusutbyggingen. Han er uenig i nedleggelse på Ullevål. Foto: Scanpix

Byggekspert om Ullevål-vedtaket: – Fullstendig feil

En av Norges fremste eksperter på kvalitetssikring av store bygg tror ikke spikeren er satt i kisten til Ullevål universitetssykehus.

– Hvis Stortinget opptrer forsvarlig, vil ikke våre fremste folkevalgte finansiere byggeplanene for Oslo universitetssykehus, sier Eilif Holte (77).

Hans selskap Holte as driver med kvalitetssystemer og prosjektstyring innen byggebransjen. Holte ble landskjent på åttitallet, da han avslørte de enorme overskridelsene på Norges Bank-bygget.

Eilif Holte mener styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF er «fullstendig feil».

– Det foreligger ikke et beslutningsgrunnlag som har den kvalitet vi må kunne kreve før en så stor investering, sier Holte.

Utbyggingen av Oslo universitetssykehus er Norges største byggeprosjekt noensinne. De samlede investeringer er beregnet til 50 milliarder kroner.

Svakheter

Holte har påpekt en rekke svakheter ved den vedtatte løsningen.

– Den største utfordringen er å få plass på tomten på Gaustad. Fordi det er for trangt, blir løsningene dårligere for pasientene, sier Eilif Holte.

Han mener alternative løsninger ikke er skikkelig utredet.

Holte har stått i spissen for en uavhengig gruppe som foreslår at Ullevål bygges ut til et stort akuttsykehus, Aker blir lokalsykehus for Groruddalen og Rikshospitalet beholdes som i dag.

Appellerer til Stortinget

Helseforetakets styre mener Ullevål-alternativet vil ta mer tid og bli dyrere.

– Styret avviser et Ullevål-alternativ som innebærer nedleggelse av Rikshospitalet og hevder det blir for dyrt. Men noe slikt er det ingen som har foreslått. Det synes jeg er uryddig av styret, sier Holte.

Helse Sør-Øst går inn for et samlet regionsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet. Aker og Gaustad skal stå klart i 2030.

Eilif Holte appellerer til Stortinget:

– Politikerne som skal finansiere utbyggingen, må stille samme kvalitetskrav til beslutningsgrunnlaget som Finansdepartementet stiller til andre investeringsprosjekter, sier Holte.

Publisert: 20.06.19 kl. 15:57