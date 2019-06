SATTE AV PENGER: Raymond Johansen og byrådet satte av 250 millioner kroner i tilfelle de måtte betale tilbake eiendomsskatten fpr 2016. Nå betaler de tilbake. Foto: Trond Solberg, VG

Ap-Raymond: Alle som betalte eiendomsskatt i 2016 får pengene tilbake

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lover at alle Oslo-innbyggere som betalte eiendomsskatt i 2016, får pengene tilbake.

Det betyr at eiere av 55.000 eiendommer får pengene tilbake, ifølge TV2. Tilbakebetalingen er en konsekvens av dommen som falt i Høyesterett tirsdag.

Høyesterett konkluderte da med at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, fordi de oversatt fristen.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg i Høyres bystyregruppe krevde i VG tirsdag kveld at Raymond Johansen «innen solnedgang onsdag» lovet at de som betalte eiendomsskatt i 2016 får tilbakebetalt pengene.

Sak i bystyret

Nå har Johansen lovet tilbakebetaling i god tid innen solen går ned onsdag.

– Det ville vært helt urimelig om bare de som gikk til søksmål mot Oslo kommune fikk tilbakebetalt eiendomsskatten. Det oppfattet jeg som et moralsk spørsmål. Nå får alle tilbakebetalt det som ble innbetalt i 2016, sier Raymond Johansen ti VG onsdag ettermiddag.

Byrådet vil legge trolig frem en sak for bystyret der det foreslås å tilbakebetale skatten til alle som fikk utskrevet skatt for tre år siden.

Leker ikke gjemsel

Byrådslederen la merke til at Høyres Lae Solberg i går antydet at han nå ikke måtte gjemme seg, men komme raskt ut og avklare at alle som hadde betalt eiendomsskatt får skattepenger tilbake.

– Jeg er nok ikke veldig kjent for å gjemme meg. Vi trengte et døgn til å komme frem til at alle får erstattet eiendomsskatten, såpass seriøst fortjener de som har betalt eiendomsskatten å bli behandlet, sier Johansen.

Han kan foreløpig ikke si når pengene vil være tilbake på konto hos eierne av de 55.000 eiendommene i hovedstaden.

– Rettferdig

Hvilke konsekvenser dommen eventuelt vil få for eiendomsskatten i 2017 er det for tidlig å konkludere med, ifølge finansbyråd Robert Steen.

FINANSBYRÅD: Robert Steen (Ap) er Oslo kommunes «finansminister». Finansbyråden hadde satt av 250 millioner kroner for å klare en eventuell dom om tilbakebetaling. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tilbakebetalingen for 2016 vil først kunne gjennomføres etter at bystyret har fattet vedtak om dette, tidligst ved første bystyremøte etter sommeren 4. september, legger Steen til.

– Vi skulle gjerne brukt disse pengene på styrking av velferden til innbyggerne, men vi må innrette oss etter Høyesterett sin konklusjon. Da er det rettferdig at alle får tilbakebetalt, selv om vi ikke er pålagt å gjøre det, sier Steen.

Raymond Johansen mener han ser tendenser til at høyresiden bruker Høyesterettsdommen for mer enn den er verdt i sin kamp mot eiendomsskatten.

– Dommen viser tydelig at innkreving av eiendomsskatt er fullt lovlig. Det er det viktigste for oss. Vi fikk et klart signal om at en eiendomsskatt med sosial profil er en fullt lovlig skatt. Da kan ikke høyresiden og Boligeiernes Landsforbund late som om eiendomsskatten nærmest står for fall med denne domsslutningen, sier byrådslederen til VG.

– Må få følger

– Dere var bare litt raske med innkrevingen?

– Vi fikk råd både fra Finansdepartementet og KS om hvordan vi skulle forholde oss. Vi handlet i god tro, svarer Johansen.

Finansbyråd Steen legger til: - Samtidig merker vi oss at et knappest mulig flertall i Høyesterett mente at skatten ble skrevet ut for sent på året. Vi har hele veien støttet oss på de beste faglige råd gitt av Finansdepartementet og KS.

Denne dommen må få konsekvenser for hvilke råd Finansdepartementet gir til norske kommuner, sier Robert Steen.

Publisert: 26.06.19 kl. 16:42 Oppdatert: 26.06.19 kl. 17:24