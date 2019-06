STORTINGET: Extinction Rebellions aksjonerer for klimaet utenfor Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Klimademonstranter blokkerer inngangen til Stortinget

Klimademonstranter fra gruppen Extinction Rebellion blokkerer inngangen til Norges nasjonalforsamling, på den siste møtedagen i vårsesjonen.

«All grunn til panikk», «Act now» og «Nok prat, ingen flere oljefat», står det på plakatene til gruppen Extinction Rebellion under demonstrasjonen i Oslo.

Omkring 100 mennesker er fredag ettermiddag samlet på Eidsvolls plass foran Stortinget fredag, samme dag som nasjonalforsamlingen hadde sin siste møtedag i vårsesjonen.

Politiet er på stedet, og sier at de ikke kommer til å fjerne demonstrantene så lenge de oppfører seg fint.

– Vi er her i dag for å protestere mot at de tar ferie før de har erklært klimatisk og økologisk krise, sier Kristine Næss fra Extinction Rebellion.

AKSJONERTE: Gruppen Extinction Rebellion holdt markering med et «klimabrøl» foran Stortinget fredag, under ledelse av Even Nord Rydningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gruppen krever at Stortinget må erklære klima- og miljøkrise nå. Det ble holdt appeller fra Besteforeldrenes klimaaksjon og Extinction Rebellion, samt taler og kunstneriske bidrag fra folk som støtter aksjonen, blant annet artisten Lars Lillo-Stenberg.

Extinction Rebellion beskriver seg selv som en opprørsgruppe som benytter ikkevoldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klima- og miljøkrisene verden står overfor.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) reagerer på demonstrasjonen.

– Det er greit å demonstrere, men å sperre parlamentets inngang, bør ikke aksepteres. Det er greit at Stortinget har flere innganger, og jeg lider ingen nød av å måtte gå ut Akersgata, men hvor mange innganger skal vi akseptere at aksjonistene kan sperre neste gang før politiet må gripe inn?

