Mattilsynet om sjokkdokumentar: Skjulte opptak alene holder ikke i retten

Mattilsynet har ikke politianmeldt noen for forholdene i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». De har erfart at det trengs mer bevis.

Onsdag sendte NRK Brennpunkt dokumentaren som ved bruk av skjult kamera viser holdninger og mishandling i norske grisefjøs. Dokumentaren har høstet sterke reaksjoner, deriblant fra landbruksminister Olaug Bollestad (KrF)

Mattilsynet mener mange av handlingene som vises i filmen er alvorlige lovbrudd og helt uakseptable. Likevel er har ikke tilsynet gått til politianmeldelse av noen som følge av forholdene som er dokumentert.

– Etter filmen «Pels» ble flere forholdsvis grove handlinger politianmeldt av oss. Sakene ble henlagt etter bevisets stilling. Filmer fra skjult opptak holder ikke som eneste bevis i en straffesak, sier Torunn Knævelsrud, sjef ved seksjon for dyrevelferd, til VG.

FØLGER SAKEN: Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon Dyrevelferd, forklarer at det er vanskelig å bevise dyremishold lenger etter at det har skjedd. Foto: Mattilsynet

Vanskelig å påvise forhold lenge etterpå

Knævelsrud sier at det godt kan hende at de vil føre tilsyn med gårdene i dokumentaren om grisene.

– Men dette er forhold som er vanskelig å påvise ved tilsyn. Hvis en hendelse nettopp er skjedd og noen sender bilder, er det enklere for oss å konfrontere dem. Dersom det er forhold flere år tilbake kan det være vanskelig å komme lenge etterpå og avsløre ved tilsyn, sier seksjonssjefen.

Hun forklarer at de i Mattilsynet er nødt til å redegjøre for hvem de er når de drar til en gård på tilsyn. De har derfor ikke anledning til å gå «undercover».

– I snaut 50 prosent av tilsynene kommer vi uten at det er varslet. Det er nok litt for lite, men det er det mange årsaker til, sier Kævelsrud og eksemplifiserer med at bonden kan være langt unna og må varsles.

De tar hendelsene som kommer fram i dokumentaren alvorlig og skal ta en vurdering på hvordan de skal følge det opp. Tilsynet har informasjon om hvilke bønder det dreier seg om og vil se om lokale avdelinger i Mattilsynet er kjent med disse fra tidligere.

Videoen under viser utdrag fra Brennpunkt-dokumentaren. Den inneholder sterke bilder.

FÅR OPPMERKSOMHET: Grisenes velferd er i ordskiftet etter at NRKs Brennpunkt viser svært kritikkverdige forhold hos noen norske grisebønder. Foto: Piraya Film / NRK

Nortura anmeldte

Nortura har anmeldt en av sine leverandører som følge av dokumentaren. Vedkommende er involvert i en episode som gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse.

Også Mattilsynet syns den episoden er oppsiktsvekkende.

– Vi ble egentlig litt overrasket over å se at det ble gjort på den måten, fordi det er en generell forståelse i bransjen at man bruker veterinær og bedøvelse. Likevel kan vi ikke si sikkert at det ikke skjer, det er vanskelig å oppdage ved tilsyn, sier Kævelsrud.

Tilsynet får noen indikasjoner om hvordan det står til med dyreholdet på gårdene ved å se på dem når de kommer til slakting. I 2017 og 2018 gjennomførte de en rekke uvarslede tilsyn med griseslakt i Rogaland som følge av en sterk økning av varsler. Da fant de ett eller flere avvik ved 166 av 228 besetninger de førte tilsyn med. Funnene omtales som «nedslående». De så en positiv utvikling fra 2017 til 2018, selv om de i rapporten slår fast at det fortsatt var for mange avvik.

Kævelsrud forteller at bransjen har et eget system, som heter Helsegris, der leverandørene oppgir informasjon om hygiene, helse og velferd for dyrene.

To anmeldelser angående grisehold i fjor

Mattilsynet leverte to anmeldelser som angår grisehold i fjor. I tillegg leverte de seks anmeldelser om storfe, syv om sau, fem om hest, en om fjærkre og 26 om kjæledyr. I tillegg er det fire anmeldelser i kategorien annet dyrehold, som omfatter alt fra dyreparker, til lamahold til tamrein.

– Det er imidlertid vanskelig å sammenligne tallene fordi det er veldig ulike antall dyr i kategoriene. Det er for eksempel nesten fem ganger så mye sauehold som svinehold, sier seksjonssjefen.

