TVANGSUTSENDES: Taibeh Abbasi (20) og søsknene har blitt sendt ut fra Norge, og skal etter planen transporteres videre til Afghanistan. Foto: Ole Martin Wold

Ber justisministeren forklare praksisen med utsendelse av asylbarn

Etter tvangsutsendelsen av Abbasi-familien krever stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) svar fra justisminister Jøran Kallmyr.







Arrestasjonen og tvangsutsendelsen av Abbasi-familien har ført til sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen i Trondheim.

Nå ønsker stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, at justisministeren svarer for seg.

– Vi har fått opp saken som en ekstraordinær sak i dag. Min utfordring til Kallmyr går ut på denne uttransporteringen, hvor moren nå er sendt tilbake til Norge, mens det fortsatt er planlagt å sende barna hennes videre til Kabul, sier han til VG.

– Dette er jo en forferdelig situasjon. En av barna er jo mindreårig, så jeg kommer til å utfordre justisministeren på hvilke hensyn som er tatt, og hva som er praksis for å sende mindreårige til Afghanistan hvis den ansvarlige omsorgspersonen må returnere under reisen.

Haltbrekken vil be Kallmyr redegjøre for hvilken instans som har tatt den formelle beslutningen om å fortsette utsendelsen av det mindreårige familiemedlemmet Ehsan Abbasi (16), samt de to myndige barna, når moren blir returnert til Norge av helsemessige årsaker.

– Hva er myndighetenes praksis når det gjelder å returnere mindreårige til Afghanistan hvis ansvarlig omsorgsperson under reisen må returneres til Norge, spør han.

MÅ SVARE: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må nå forklare praksisen ved utsending av asylbarn i Stortinget. Foto: Frode Hansen

Venstre ønsker gjennomgang

Også stortingsrepresentant Guri Melby (V) ønsker en gjennomgang av praksisen med at «innvandringsregulerende hensyn» settes foran humanitære og barns behov i asylsaker, melder Dagbladet.

– Jeg tror de fleste som leser om Abbasi-familien blir opprørte over at de blir sendt til Afghanistan. Men dersom vi skal endre regelverket, kan det ikke være basert på én sak, men en gjennomgang av denne og liknende saker der det kan se ut som humanitære og barns hensyn blir satt til side for innvandringsregulerende hensyn, sier hun til avisen.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande har uttalt at regelverket nå må gjennomgås. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bekrefter også overfor Dagbladet at KrF ønsker å reforhandle asylforliket som ble vedtatt under flyktningekrisen.

Moren ble sendt tilbake til Norge

Søndag ble det kjent at de tre søsknene Ehsan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) blir sendt til Kabul i Afghanistan – uten moren.

Mandag opplyste politiet at søsknenes mor, Atefa Rezaie, var bevisstløs under hele uttransporteringen fra Røros til Istanbul. Hun ble dermed sendt tilbake til Norge for behandling.

Abbasi-familien kom til Norge i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014. Siden den gang har en rekke medelever, politikere og andre engasjert seg i familiens asylsak.

Publisert: 17.06.19 kl. 14:51