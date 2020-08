FULLE VOGNER: Nå får du vite om vognen er full før toger er på stasjonen. Foto: Frode Hansen

Fargekoder tog: Lar deg sjekke hvor full vognen er før toget kommer

Fra i dag kan du se hvor fullt toget er før du går på – i appen eller på skjermene på stasjonen.

Oppdatert nå nettopp

– Vi gjør dette for at folk skal kunne gjøre en egen vurdering av om de ønsker å ta toget, eller vente på neste, sier kommunikasjonssjef i Vy Nina Schage.

Tre fargekoder skal fortelle deg hvor fulle vognene er.

Grønt togsett: Vanligvis mer enn 25 prosent ledige seter

Gult togsett : Vanligvis mellom 25 og 5 prosent ledige seter

Rødt togsett: Vanligvis færre enn 5 prosent ledige seter

– Disse er basert på prognoser, automatiske anonyme passasjertellere og hvor mange som går på toger på stasjonene før deg, sier Schage.

Det er altså sensorer som teller hvor mange som går av og på toget ved hver stasjon. Dersom det er unormalt mange personer på stasjonen før deg, vil det registreres.

– Smittevernreglene i dag sier at det er greit å sitte ved siden av hverandre. Men for dem som er i risikogruppen, eller kan være fleksible, kan man lete etter grønne togsett, sier Schage.

Slik ser fargekodene ut i appen Foto: Bane Nor

Kan følge med på toget

Informasjonen er tilgjengelig på informasjonsskjermene på stasjonen, i NÅ-appen og VY-appen.

«Fyllingsgrad vil hjelpe de reisende med å velge togsett hvor det er ledige plasser. Dette kan også bidra til å gjøre selve stasjonsoppholdene kortere, ved at de reisende enkelt kan se hvor på plattformen de må stå for å komme om bord i et togsett med sitteplass», skriver Bane NOR i en pressemelding.

Vy deler fyllingsgrad på alle sine toglinjer, bortsett fra regiontogene mellom Oslo og Bergen som har setereservasjon.

Reisende kan nå også følge med på turen. Foto: Bne Npr

Selskapet har også lansert en ny kartfunksjon, som lar reisende vite hvor toget befinner seg.

– Dette er etterlengtede funksjoner for

pendlerne våre. Vi håper dette vil gi gode kundeopplevelser og bedre

punktlighet, sier Kristin Kjøge Jansson, direktør for digitale

kundetjenester i Vy.

Publisert: 27.08.20 kl. 09:37 Oppdatert: 27.08.20 kl. 10:14

