24 nye NHH-studenter coronasmittet

Til sammen er det nå registrert 39 smittede ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Kommunikasjonsdirektør ved NHH, Geir Mikalsen, forteller at de 24 nye smittetilfellene ble bekreftet i løpet av helgen. Han opplyser om at mange av de nye smittede tilhører noen av miljøene hvor det tidligere har vært smitte.

– Det er nok flere miljøer det er snakk om, ikke et spesielt miljø, sier han og viser til at det er smittevernkontoret som driver smittesporingen.

– De er fra alle årskull. Noen av studentene har tilknytning til fadderuke, men mange har også ikke det. Derfor snakker vi mer om en del miljøer der det har brutt ut smitte, enn at det kan identifiseres til et spesifikt miljø.

Fem i samme faddergruppe

Mikalsen forteller at av de ni første som ble bekreftet smittet ved NHH, var fem av dem i samme faddergruppe.

– På et tidlig tidspunkt var tydelig at det var et miljø det var brutt ut smitte, men nå er bildet mer sammensatt.

Lørdag 22. august ble NHH først varslet om at én student testet positivt på coronaviruset. Vedkommende skal ha deltatt i fadderuken og vært på en forelesning. Nå er det registrert 39 smittede studenter.

Hvordan følger dere opp situasjonen?

– All undervisning kan følges digitalt, så ingen studenter trenger å komme på skolen. Lesesalene er åpne, men annenhver plass er stengt fysisk. Vi holder skolen åpen for studentene som ønsker å komme på skolen å studere, men vi anbefaler og anmoder studenter som kan være hjemme om å bli hjemme.

Dette gjør handelshøyskolen i samråd med kommuneoverlegen, og de har tett kontakt med smittevernkontoret, forteller Mikalsen.

Mikalsen forteller at skolen har hatt en kort samtale med alle de smittede.

– Foreløpig har vi ikke fått beskjed om at noen er blitt alvorlig syke.

