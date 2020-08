IKKE TRYGG: Sveinung Rotevatn hører hjemme i Vestland Venstre, som stiller stortingslister i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Hallgeir Vågenes

VG-målinger: Risikerer å få leder utenfor Stortinget

Venstre ligger under sperregrensen på alle VGs målinger i 2020. De eneste stortingsplassene som ser «trygge» ut er Oslo og Akershus.

Det viser målinger som Respons Analyse har gjort for VG.

I stortingsvalg kan partiene få direktemandater og utjevningsmandater, men sistnevnte fordeles kun mellom de som får over fire prosent. Sist Venstre kom over sperregrensen og fikk flere enn to mandater på en VG-måling, var i april 2019.

Denne høsten skal partiet først velge ny ledelse, og så velge hvem som skal toppe stortingslistene i 2021-valget.

Kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melby er medlem i og jobber for å få topplassen i henholdsvis Oslo og Akershus. Verre er det med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som er medlem i Vestland Venstre.

Hvis han blir Venstre-leder, kan det være uten en «trygg» plass på stortingslistene. Da risikerer Venstre å ha en leder som ikke sitter på Stortinget.

Ekspert: Må matche 2017-resultatet

Venstre må øke oppslutningen for å få direktemandater fra Hordaland eller Sogn og Fjordane, forteller Johan Giertsen i nettstedet Pollofpolls.

– Skal de få direktemandat i Hordaland, så må de ha omtrent valgresultatet fra 2017, sier han til VG.

Da fikk Venstre 4,4 prosent og åtte mandater.

Giertsen understreker at vi ikke vet hvordan endringene i oppslutning er fordelt, og at Venstres nedgang kan være mindre i Hordaland enn andre steder.

– Det kan hende de klarer seg i Hordaland med mindre enn over fire prosent, men med rundt tre prosent er det vanskeligere å se for seg et mandat i Hordaland.

I august fikk Venstre 3,6 prosent på VGs partibarometer, som er det beste resultatet siden april-målingen i 2019.

Rotevatn: Ingen har garanterte plasser

Mens Raja ble valgt inn for andre gang i 2017, falt Rotevatn ut av Stortinget etter en periode.

Klimaministeren vil ikke svare på hvordan han kan løse denne floken.

– Nå diskuterer vi ledelse i Venstre, og det klarer partiet godt. Så er nominasjonsprosessen en egen diskusjon som vi får komme tilbake til, sier Rotevatn.

LEDERKANDIDATER: Guri Melby og Sveinung Rotevatn. Foto: Odin Jæger

– Er det et alternativ at du stiller fra Oslo?

– Jeg er medlem i Vestland Venstre, men som sagt får en komme tilbake til det i nominasjonsprosessen.

I 2021 går partiene fortsatt til valg med lister i de gamle 19 fylkene. Vestland Venstre stiller altså to lister, en i Hordaland og en i Sogn og Fjordane.

– Forventer du en trygg plass hvis du blir leder?

– Jeg har ingen forventninger om at noen i Venstre har garanterte plasser på stortingslistene. Det krever tillit, og det må man jobbe for, sier han til VG.

Melby: Godt utgangspunkt å være lokal

Kunnskapsminister Melby ble i 2017 valgt inn som 1. vara til Stortinget fra Oslo. På 1. plass og 2. plass sto partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen, men kun sistnevnte ønsker å fortsette.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å planlegge ledelse etter hvem som kommer inn på Stortinget, sist ble det både direktemandat fra Hordaland, sier Melby til VG.

Rotevatn bor i Oslo, men står hittil ikke på listen over navn som nominasjonskomiteen i hovedstaden skal diskutere.

– Jeg synes det er veldig prematurt å si at jeg skal gi fra meg min plass i Oslo. Jeg er kandidat og har hatt samtaler med nominasjonskomiteen, men det er opp til fylkeslaget å avgjøre hvem som skal være toppkandidat i Oslo, sier Melby.

STORTINGSKANDIDATER: Abid Raja har blitt valgt inn på Stortinget fra Akershus to ganger, mens Marit Vea (i midten) og Guri Melby begge jobber for en plass på Oslo-listen i 2021-valget. Foto: Terje Bringedal

– Oslo er det fylket som har flest sterke kandidater og mest kamp om plassene, sier Melby.

Hun har allerede konkurranse fra blant annet nevnte Elvestuen, sin egen statssekretær Grunde Almeland, partiveteran Odd-Einar Dørum, stortingsvara Tina Shagufta Kornmo, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, Nobelkomité-vara Sofie Høgestøl og lokalpolitikere som Marit Vea, Julianne Ferskaug og Haakon Riekles.

– Jeg tror det er et godt utgangspunkt for en kandidat å ha lokal forankring, være kjent med de man skal representere og være profilert der. Det betyr ikke at det er umulig for noen andre, men hvis vi skal løfte oss må vi ha gode kandidater i hver fylke, sier Melby.

Melby: Valgtap ikke bare leders skyld

Trine Skei Grande har ledet Venstre over sperregrensen i to stortingsvalg. Sist de fikk under fire prosent, brukte daværende partileder Lars Sponheim valgnatten på å si at han ville gå av.

– Lederen som tar over nå, tar over i et ganske vanskelig utgangspunkt. Det kan ikke ligge ene og alene på den personen sine skuldre hvis vi ikke klarer målene vi har satt oss, sier Melby og legger til:

– Vi taper som et lag og vinner som et lag. en viktig del av det er at vi har gode kandidater over hele landet.

