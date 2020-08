FORSKER PÅ CORONA-RISIKO: Lege Arne Søraas leder coronastudien ved Oslo universitetssykehus, som undersøker hvordan folk blir smittet med coronaviruset. På bildet til venstre er viruset isolert i gult fra en pasient og kultivert i laboratorium. Foto: Age Labs og USAs nasjonale helseinstitutt/AFP

Norsk infeksjonslege: Størst smitterisiko i mindre rom

Tiden du er i samme rom som en covid-19-smittet er avgjørende, ifølge Arne Søraas bak stor, norsk coronastudie.

For mindre enn 10 minutter siden

Fra mandag av anbefaler Folkehelseinstituttet og regjeringen å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo og i indre Østfold.

Det er fordi smittetrenden i Norge er stigende og bevisene for munnbindets effekt er bedre. 37 personer fikk påvist smitte fredag.

– Den klart viktigste risikofaktoren for å bli smittet er å treffe noen med covid-19 i mindre rom. Det slår mest ut i vår undersøkelse selv om den ikke er ferdig analysert ennå, sier infeksjonslege Arne Søraas ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus.

Han leder koronastudien.no. I den skal forskerne finne ut hvordan coronaviruset sprer seg i Norge, enten det er på T-banen, på fest, på handletur eller i hjemmet.

Hittil har 140.000 deltagere utfylt et elektronisk spørreskjema om sine vaner til forskerne, som for tiden jobber intenst med å analysere materialet.

116 363 NYE TILFELLER I DAG: I verden er det registrert mer enn 20 millioner smittede siden virusutbruddet. 761 595 er døde. Slik ser testpinnen ut på nært hold. Foto: Gisle Oddstad

En time tolv ganger så ille

I tillegg til lukkede rom, sier mange at de er blitt smittet over bordet på restauranter, forteller Søraas. Inne kan viruset smitte tross en meter avstand.

– Det kan for eksempel være at to tar på det samme håndtaket. Vi vet ikke med 100 prosent sikkerhet hvordan smitten har vært, sier han.

– Å være i samme rom i fem minutter sammenlignet med én time er nøyaktig tolv ganger så ille. En veldig lav dose virus kan nok gå greit for de fleste. Da klarer ikke viruset å komme inn i den første cellen i kroppen, sier Søraas.

Han tror munnbind hjelper begge veier, både for å unngå smitte og å ikke smitte andre. For litt over to måneder siden gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og anbefalte munnbind på offentlige steder, etter at et voksende antall studier har bevist munnbindets effekt. En studie publisert i tidsskriftet The Lancet viser at munnbind reduserer smitten med 40 prosent. I går anbefalte norske helsemyndigheter både munnbind av tøy og fra apotek.

Mulige langtidskonsekvenser

Siden viruset først begynte å spre seg i Wuhan i Kina i november i fjor, er det ingen som vet hvordan pasientene har det ett, fem eller ti år etter å ha hatt sykdommen.

Det vil tiden vise, selv om langvarige plager etter virusinfeksjoner er sjeldne, ifølge infeksjonslegen.

– Det kan være kjipe langtidskonsekvenser. Så lenge det er nytt, er det greit å være veldig forsiktig, sier Søraas.

- Det er ikke sikkert at alle 20-åringer som overlever synes det er like greit om ti år, sier han.

Fest og T-banen verst

Denne uken ble det klart at 37 personer ble smittet av covid-19 etter festene i bydel Vestre Aker i Oslo. I Bergen gikk en coronasmittet student på fadderfest før studenten fikk svar på testen sin, som viste seg å være positiv.

Hele faddergruppen havnet i karantene.

Til sammen er 9934 nordmenn smittet siden virus-start.

– Etter det jeg leser, ser det ut til at det er verre å gå på fest og ta T-banen enn å ha barn, sier Søraas.

Etter at landets barnehager og skoler ble stengt 12. mars, ble de gradvis åpnet igjen i slutten av april.

– Det ble få historier om smitte gjennom barn. Vi vet ikke helt hva studien vil vise til slutt, men smitte gjennom barn ser ikke så ille ut som vi fryktet i starten, sier han.

Forskeren og kollegene sender løpende rapporterer om funnene sine til Helsedirektoratet. Han advarer mot å ta kollektivtransport under en pandemi.

– Det er veldig uheldig. På T-banen kobles familier på kryss og tvers. Hvis viruset sprer seg her er det ekstra uheldig, sier infeksjonslegen.

Fest-smitte er også godt dokumentert. 695 norske tilfeller kan spores til Østerrike i vinter, hvor mange sto tettpakket på afterskibar.

– Den norske epidemien startet på et utested i Østerrike. Det er nesten overraskende at det har vært tillatt med så mye åpning på utesteder.

Ingen tro på strandsmitte

Ifølge Folkehelseinstituttet smitter coronaviruset hovedsakelig gjennom dråpe- og kontaktsmitte.

Det er ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for coronaviruset, skriver FHI på sine nettsider.

Det avkreftet også WHO i slutten av mars.

– Ved luftsmitte kan veldig små partikler komme seg gjennom filtre og ligge i luften lenge. Vannkopper smitter gjennom etasjer, og kan gå ut et vindu og inn igjen et annet. Det er ekstremt smittsomt og ligger i luften lenge. Coronaviruset ser ikke ut til å være av den typen, selv om det virker nokså smittsomt, sier Søraas.

Infeksjonslegen tror heller ikke viruset smitter noe særlig ute og på strender. Forrige helg var flere badegjester sjokkerte over hvor tett andre badende lå på strendene i og ved Oslo.

– Det kom tidlig kinesiske rapporter som tvilte på om det i det hele tatt skjer utendørssmitte av viruset. Jeg ser at helsemyndighetene er redde for at ikke en-meters-regelen blir overholdt utendørs. Myndighetene har gjort en god jobb og har sikkert god grunn til dette, sier han.

– Selv kuttet vi ut det spørsmålet fra starten i undersøkelsen, fordi vi ikke tror at det smitter så veldig mye utendørs.

Da mellom 12 000 og 15 000 demonstranter tok til gatene i Oslo for å vise sin støtte til «Black lives matter»- kampanjen i juni, resulterte det ikke i en coronaoppsving i hovedstaden.

ALLE KELNERNE SMITTET: Ischgl i Tirol i Østerrike er et av de største skistedene i Alpene. Coronaspredningen i Norge tidlig i mars startet som en skiferie-epidemi. Foto: Harald Henden

Droppet legehenvisning

Fra onsdag denne uken er det ikke lenger nødvendig å få en henvisning fra legen for å få corona-test.

Helsemyndighetene mener alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer bør teste seg. Alle de som har vært tett på en person med convid-19-smitte eller har vært på reise i et land med høy forekomst de siste ti dagene bør også teste seg.

– Vi fikk en periode mange klager fra folk som ville teste seg, men ikke fikk, sier Søraas og legger til at det fortsatt er mulig å delta i coronastudien. Den tar om lag ti minutter å fylle ut.

Publisert: 16.08.20 kl. 23:28

Mer om Coronaviruset Smittevern Virus Munnbind Folkehelseinstituttet Symptomer Kollektivtransport

Fra andre aviser