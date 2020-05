GOD STØTTE: Leif Tobias Hansen (94) får hjelp av sykepleier Kjersti Klovning Skare. Han er øyas eldste og bor fortsatt hjemme i huset sitt på Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Norges minste kommune: – Å få viruset til øya har vært den store frykten

UTSIRA (VG) På Utsira kommer det lege fra fastlandet en dag annenhver uke. I Norges minste kommune er det sykepleier Kjersti Klovning Skare (38) og de tre kollegaene hennes som utgjør førstelinjetjenesten i det lokale helsevesenet.

De siste månedene har øykommunen i havet utenfor Rogaland stått overfor en ny og utfordrende situasjon.

– Det har vært den store frykten, at vi skulle få viruset til øya. Det kunne blitt kritisk for kommunens eldre, sier Klovning Skare til VG.

På sykehjemmet på Utsira er det nå to pasienter. Begge er brødre til Leif Tobias Hansen (94), den eldste av alle de 193 innbyggerne i Utsira.

Da coronakrisen traff Norge, fikk ikke 94-åringen lenger besøke de to brødrene sine. Det syntes han var tøft. Fortsatt er sykehjemmet stengt for besøkende.

– Det har vært tungt å ikke få treffe dem. Vi er bare fire igjen av søskenflokken på seks, så det betyr mye for meg å kunne dra på sykehjemmet. Jeg håper det snart lar seg gjøre.

Utsira er Norges minste kommune målt i antall innbyggere. Bildet er tatt i Sørvågen, en av to sentrumsbebyggelser på øta. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Gjennom et langt liv som fisker har 94-åringen opplevd flere farefulle situasjoner på sjøen. Da coronaviruset kom til Norge, var Hansen glad for at han bodde på en øy langt ute i Nordsjøen.

– Ja, jeg har kjent meg litt tryggere her ute. Vi er ikke så mange på Utsira, og vi lever jo litt isolert fra omverdenen. Men jeg kjenner folk som har vært veldig redde, som har hatt dødsangst, sier han.

Leif Tobias Hansen bor alene i eneboligen sin på den sørlige delen av øya, og klarer seg stort sett selv i hverdagen. Hver formiddag klokken ti kjører han til butikken med firehjulingen sin for å handle og hente post, og tre timer senere blir middagen blir levert på døren av kommunens hjemmetjeneste.

Han sier han ikke har kjent noe videre på frykten for å bli smittet.

– Jeg har levd som før og ikke gått andre steder enn på butikken. Det har vært mindre folk ute, men jeg har passet på å holde god avstand til andre. Og jeg har holdt meg frisk.

SYKEPLEIER: Kjersti Klovning Skare (38) er sykepleier på Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hansen har bodd hele livet på Utsira, men på 80-tallet pendlet han i ti år til Kristiansand. I denne perioden var han styremedlem i Norges Makrellag, og bodde i sørlandshovedstaden fra april til juli.

– Det var en fint tid. Men jeg ville ikke byttet ut bylivet med tilværelsen her på Utsira. Jeg tror mange sliter med ensomhet i byene.

Hansen synes det har vært uvirkelig å se de dramatiske virkningene av coronapandemien.

– Det er ganske utrolig at noe sånt kan skje, over hele verden. Det viser hvor sårbare vi er, og det må vi ta lærdom av. Heldigvis ser det ut til at tiltakene som myndighetene satte i verk har virket, sier han.

Da regjeringen vedtok de strengeste smitteverntiltakene som er innført i fredstid i Norge, gjorde også landets minste kommune seg klar for å kunne takle utfordringene som kunne komme.

DAGLIG RUTINE: Hver formiddag drar Leif Tobias Hansen (94) til butikken for å handle og hente post. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Blant annet ble det laget i stand et isolat på sykehjemmet, der seks av de åtte sengeplassene nå er ledige.

– Jeg husker det var en slags krisestemning de dagene. Jeg kjente det på kroppen. Men nå er stemningen litt roligere. Dette er noe vi må leve med. Vi er nødt til å gå videre i livet, selv om vi bærer frykten med oss, sier Kjersti Klovning Skare.

Hun mener kommunen ikke ville klart å håndtere et smitteutbrudd på egen hånd.

– Vi er bare tolv fagarbeidere i helsesektoren i sektoren, så det ville vært en veldig stor utfordring. Vi hadde vært nødt til å få hjelp fra nabokommunene, sier hun.

Med sine 193 innbyggere er Utsira i Rogaland Norges minste kommune, målt i antall innbyggere. Rutebåten bruker 70 minutter mellom Haugesund og Utsira. Den har tre-fire daglige avganger og frakter både folk, last og biler.

ORDFØRER: Marte Eide Klovning er ordfører i Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ordfører Marte Eide Klovning sier at de siste månedene har vært utfordrende for den vesle øykommunen.

– Det har vært en slags spenning i befolkningen. Vi har hatt de som har vært kjemperedde for å få smitten til øya, og som har villet ha strengere tiltak Samtidig har noen ikke sett på risikoen som så stor. Vår jobb i kommuneledelsen har vært å ta hensyn til begge sider, sier Eide Klovning.

MALERISK: Dette sjøhuset har fått en spesiell fasade. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hun sier kommunen hele tiden har fulgt de nasjonale smittevernanbefalingene.

– Jeg synes det har gått helt fint. Innbyggerne på Utsira har taklet situasjonen på en god måte, og nå er vi litt på vei tilbake til normalen. Skole og barnehage er åpnet igjen, og folk er begynt å komme tilbake til feriehusene sine. Det er veldig fint å se folk igjen. Det har vært tomt her uten feriegjestene.

Ordføreren sier det ville vært en stor utfordring for kommunen å få smitte til øya.

– Med legetilbud kun en dag annenhver uke, er Utsira er i en litt spesiell situasjon. Her er det tre sykepleiere i turnus som utgjør førstelinjetjenesten, i tillegg har vi en helsesøster. Vi har hatt mye fokus på å trygge personellet vårt, for å være best mulig forberedt om noe skulle skje.

Ordføreren har selv kjent på frykten for at noen i familien kunne være smittet.

– Da barnehagen åpnet igjen fikk den ene sønnen min en stygg hoste. Jeg fikk ham testet for corona, men heldigvis var han ikke smittet.

VENTER PÅ TURISTENE: Torstein Hansen driver flere overnattingssteder på Utsira. 1. april måtte han permittere sin eneste ansatte, Tove Helen Grimsby. I bakgrunnen ser vi det kjente landemerket Utsira fyr. Foto: Hallgeir Vågenes

Helsesjefen i Utsira kommune, Bente Pettersen, sier til VG at kommunen fulgte sentrale føringer etter nedstengningen og at det ikke ble iverksatt egne tiltak utover dette.

– Kommunen satte raskt krisestab hvor både fag og politikk deltok. Dette var en god organisering.

Pettersen sier at ledernettverket i kommunene raskt kom på en digital samarbeidsplattform, med daglige møter.

– Dette var nyttig fordi vi kunne utveksle erfaringer og dele rutiner, og særlig var det positivt for en liten kommune. Utfordringen for alle var tilgang til kvalifisert helsepersonell og et scenario der mange kunne bli satt i karantene samtidig.

TRADISJONER: Utsira er bygget på fiskeri, noe det finnes mange spor av på øya. Foto: Hallgeir Vågenes

På Utsira er turistnæringen viktig, og nå håper alle på øya at sommertrafikken skal kompensere for tapte inntekter i mars, april og mai.

Torstein Hansen driver flere overnattingssteder på Utsira, og har til sammen 80 sengeplasser til utleie på øya. I tillegg driver han kafé, galleri og en liten gjenbruksbutikk på fyret på Utsira, som er landets høyestliggende fyr.

Da coronakrisen slo til, måtte han permittere sin eneste ansatte, Tove Helen Grimsby.

– Det så ut til å bli tidenes beste år for bedriften. Men så rant det inn med avbestillinger, sier Grimsby, som også er varaordfører på Utsira.

BADESTRAND: Utsira har mange perler. Dette bildet er tatt i havnen i Sørvågen der det er satt ut stoler og bort på stranden. Foto: Hallgeir Vågenes

Grimsby ble permittert 1. april. Like etter ble også sønnen hennes, som jobber på en fraktebåt som går langs norskekysten, permittert. 12. mai var det ifølge tall VG har mottatt fra Nav i alt fem helt ledige på Utsira, og Grimsby og sønnen utgjør dermed 40 prosent av alle arbeidsledige i kommunen.

– Det er nok å holde på med. Tiden går med til rydding, oppussing og andre gjøremål hjemme. Jeg liker å være ute, og den siste tiden har jeg brukt mye tid til å plukke søppel langs strendene her. Jeg er ikke en type som kjeder meg så lett. Det samme gjelder sønnen min. Og så vet vi begge at vi skal tilbake i jobb når dette er over, sier hun.

Publisert: 19.05.20 kl. 22:36

