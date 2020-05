KJEMPET LENGE: June fikk beskjed om at datteren ikke hadde mange uker igjen å leve sommeren 2017. Men Eva overlevde lenger enn forventet. Foto: Trond Solberg

«Sommerfuglprinsessen» har gått bort

Eva Natali Bøen Wallum (12) var født med den sjeldne genfeilen GRIN 1. – Eva Natali har fått utdelt vingene sine. I går fløy hun, skriver moren June på sin Facebook-side.

Nå nettopp

Sommeren 2018 skrev VG om Eva Natali og moren June Wallum (34), som fikk oppfylt drømmen om å reise på sommerfeire, takket være ukjente givere.

Støtten fikk de etter at June formidlet feriedrømmen via Snapchat-kollektivet «Løvemammaene» og Instagram-kontoen @Sommerfuglprinsessen, der hun delte øyeblikk fra hverdagen deres.

Onsdag 13. mai sovnet «Sommerfuglprinsessen» inn.

– Hun har kjempet som den største kriger, helt til det siste. I går tok hun sitt siste åndedrag på brystet mitt. Med hånden til pappaen sin på hjertet, skriver moren June på Facebook-siden sin.

– Hun var trygg og fredfull, skriver hun videre.

VG har fått morens tillatelse til å dele hennes tekst og bilder.

Eva Natali og moren June Wallum for to dager siden. Foto: Privat

Sjelden diagnose



Eva Natali var født med GRIN 1, en svært sjelden genfeil. Hun var en av de første i verden som fikk diagnosen. Genfeilen medfører multifunksjonshemming og sterke epilepsianfall.

Moren June flyttet hjem til familien i Stavern for å være nærmere dem den siste tiden, etter at det sommeren 2017 så ut til at hun hadde kort tid igjen. Da hadde hun hatt et epilepsianfall som herjet i ti dager.

Hun overlevde tross alt.

– Det er ingen som vet hvordan hun klarte seg. Men hun er en kjempetøff jente, sa June da.

Genfeilen innebar at formen til tolvåringen kunne variere voldsomt. Hun var avhengig av assistanse fra minst to personer døgnet rundt.

Eva Natali i sykesengen tidligere denne uken. Foto: Privat

Samlet inn over 200.000

Den 12-årige jenta hadde vært avhengig av utstyr som heis, oksygen, målere, slanger og rullestol for å klare seg i hverdagen, og trengte å feriere et sted med tilgang til sykehus.

Anita Nergård-Klæbo tok initiativ til å starte en innsamlingsaksjon for den lille familien. Hun hadde aldri truffet Eva Natali før.

– Jeg har kronisk syke barn selv, og kan virkelig sette meg inn i situasjonen til June. Tenk å være alene om et så sykt barn. Jeg unner dem virkelig dette, sa Anita til VG i 2018.

På 24 timer hadde de allerede fått inn 40.000 kroner til «Sommerfuglprinsessen ferietur». På innsamlingssiden står det at de hadde samlet inn 236 400 kroner da aksjonen ble avsluttet.

– Jeg vet at hun har satt spor i mange hjerter. Pga fuckings Covid-19 er det en del begrensninger. Men vi har et stort ønske om å spre asken til Eva Natali på havet i vinden, skriver June på Facebook.

– Tusen takk for alle som har vært der og støttet oss på den magiske reisen vår.



Publisert: 14.05.20 kl. 19:07

Mer om Barn Sykehus Coronaviruset Familie Sykdom Helse

Fra andre aviser