SAMLES IGJEN: Helsedirektoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Foto: Jørgen Braastad

Nå kan kor, korps og orkestre gjenoppta øvingen

Helsedirektoratet har gitt klarsignal til at kor, korps, orkestre og andre musikklag nå kan få spille sammen igjen. – Dette har korpsene ventet på med lengsel og smerte, sier generalsekretær i Norges Musikkkorps forbund Karl Ole Midtbø.

NTB

Thea Rosef

Nå nettopp

Direktoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser.

Den sier at det skal være to meters avstand mellom hver person og maksimalt 30 personer samlet. Man skal heller ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og øvingslokalet må være stort nok.

– Vi er veldig glad for at veilederen endelig er på plass, dette har korpsene ventet på med lengsel og smerte. Nå slipper de endelig å tolke uttalelser eller gjøre ting som de er usikre på om er innenfor regelverket, sier generalsekretær i Norges Musikkkorps forbund Karl Ole Midtbø.

– Jeg er spesielt glad for at det er åpnet opp for at besetninger på inntil 30 personer kan øve samtidig.

17. mai-øving

Kulturminister Abid Raja presenterte 17. april retningslinjene for 17. mai, og opplyste om at musikkorps skal få lov til å spille og marsjere i gaten, med to meters avstand i alle retninger på nasjonaldagen. Da ble de oppfordret til å øve i små grupper på inntil fem personer.

– Situasjonen normaliseres gradvis, og det er veldig bra. Det er helt supert at kor, korps og orkestre nå kan gjenoppta sin aktivitet.

Raja håper vi kan få gleden av å oppleve både kor og korps på nasjonaldagen.

– Det er en bærebjelke i kulturnorge, og noe av det som setter selve stemning på nasjonaldagen, så denne nyheten er jeg oppglødd over.

Kommunikasjonsrådgiver i NMF Håkon Mogstad er lykkelig for at smitteveilederen er godkjent.

– Det gir gode muligheter til å øve godt mot 17. mai, sier Mogstad til VG.

– Blir det en bedre og renere opptreden på 17. mai nå som dere får øvd frem til nasjonaldagen?

– Det tror jeg absolutt. Dette blir nok godt mottatt av medlemmene, sier Mogstad.

Også styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd jubler over å få grønt lys til større øvelser, tre og en halv uke før nasjonaldagen.

– Det er svært viktig at fellesøvinger nå kan tas opp igjen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for utøvernes del og for å kunne gi publikum tilgang til levende musikk, sier Borgundvaag.

Han sier mange har brukt kreative løsninger for digitalt samspill, men lydforsinkelser og boksklang gjør ofte internett til en dårlig erstatning for musikerne.

Desinfisere utstyr

Smittevernveilederen slår fast at syke personer ikke skal delta på øvelser, og det må være tilgang til håndvask ved øvingslokalet.

Pianotangenter, slagverksutstyr og lignende skal desinfiseres, og det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Når det gjelder utstyr som vanligvis deles og brukes av flere, som piano, sanganlegg, miksepult eller lignende, skal man bli enige om hvem som bruker det. Stoler og utstyr bør settes fram før øvelsen.

Det kan fortsatt ikke arrangeres konserter, stevner eller mesterskap som samler mange.

Musikkøvelser må ikke gjennomføres med mindre man er helt trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan gjennomføres i samsvar med anbefalingene i veilederen.

Publisert: 22.04.20 kl. 21:25

