Tiltalt for overgrep – ble løslatt fra forvaring ved en glipp

– Jeg ble overrasket da han ble løslatt, sier den tiltalte mannens tidligere forsvarer.

Den nå tiltalte mannen satt i forvaring fra 2000 til 2012, dømt for seksuelle overgrep mot barn. Så slapp han brått ut.

Nå er han tiltalt for å ha avtalt direktesendte overgrep av barn under 10 år. Antagelig begynte han med overgrepsnedlasting allerede mens han satt i forvaring.







– Så vidt jeg husker, glemte politiet å be om at forvaringen skulle forlenges. Jeg ble i hvert fall overrasket da han ble løslatt, sier mannens tidligere forsvarer, Svein Erling Jensen.

– Jeg fikk tilbakemelding fra politijuristen at de hadde glemt å be retten om å forlenge forvaringen, sier han videre.

Mannen som nå er tiltalt, ble pågrepet allerede i september 2019. Saken er berammet til september i år.

– Tiltalen for nedlasting av overgrepsmateriale erkjenner min klient stort sett. Forsøket på medvirkning til overgrep mot barn erkjenner han ikke, sier forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen.

– Menneskelig feil

Førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland sier at saken ikke var glemt av politiet. Glippen skjedde ved statsadvokaten hadde beregnet feil frist for å forlenge forvaringen, forteller han.

– Dette har vært en menneskelig feil. Men fristene for å forlenge forvaring er absolutte. Overtres de, slippes man ut, sier han.

Han sier at slike feil er sjeldne.

– Dette er ikke vanlig. I 2012 var systemene for å holde oversikt mer analoge enn hva de er i dag. Det er ingen unnskyldning, men vi har bedre rutiner nå.

FORVARING Den nå tiltalte mannen satt i noen år i forvaring på Ila, før han ble overflyttet til en annen enhet i Lier hvor han fikk tilgang til internett. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Begynte overgrepsnedlasting i forvaring

Overgrepene som mannen ble dømt til forvaring for i 2000, var mot fire barn i alderen 2 til 7 år.

Mannen forsøkte flere ganger gjennom årene å bli løslatt fra forvaring. Både i 2008 og 2009 avviste retten begjæringen.

«Årsaken til at domfelte nå har sittet sammenhengende i fengsel/forvaring i mer enn 9 år, med utgangspunkt i en straff på fengsel i 3 år, ligger i hans personlighet. (...) Vurderingen har vært, og er, at domfelte anses å ha behov for tett oppfølgning og tilsyn i lang tid», skrev retten i 2008.

Siden 2008 bodde tiltalte i et botilbud utenfor anstalt. Han bodde i egen leilighet og fikk tilgang til internett.

Ifølge rettens uttalelse fra 2009 skulle det være «sterk kontroll med TV-programmer og bruk av internett».

Likevel begynte tiltalte å laste ned overgrepsmateriale allerede her.

«Siktede synes å ha startet med denne type aktivitet allerede før han ble løslatt fra sist forvaring i november 2012, noe retten finner oppsiktsvekkende», skrev Stavanger tingrett i en fengslingsforlengelse 11. mars i år.

Omsorgsboligen var driftet av det privateide Bo- og Omsorgsinstituttet, på den tiden eid av Aleris, nå eid av helsekonsernet Stendi.

FORSVARER: Mannens forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen er kjent med at en glipp førte til at forvaringen ikke ble forlenget. Foto: Privat

Løslatt uten vilkår

I 2009 ba politiet om at forvaringen ble forlenget med tre år, og fikk medhold av retten om det:

«Det foreligger fortsatt en nærliggende fare for at tiltalte uten tilsyn og kontroll, når en mer ensom og kjedelig hverdag igjen innhenter han i frihet, på ny vil knytte relasjoner til barn gjennom internett eller på annen måte og igjen begå tilsvarende seksualforbrytelser som han er dømt for», skrev retten i dommen.

Tiltalte anket først avgjørelsen, men trakk deretter anken.

Så, i 2012, ble han løslatt uten at saken ble tatt opp i retten.

Nå er han tiltalt for å ha avtalt overgrep mot barn under 10 år. Avtalene ble gjort over nettet med personer på Filippinene.

– Dette er en mann som har hatt et uttrykt ønske om behandling for sin dragning. Jeg går ut fra at dette blir tema i forhandlingene, sier hans forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen.

AVTALT VIA CHAT: – Han fremstår å ha kommet i kontakt med disse personen via ulike nettforum og deretter hovedsakelig brukt chattetjenester for den videre kontakten, sier politiadvokat Fredrik Soma om hva mannen er tiltalt for. Foto: Hugo Bergsaker

Bestilte voldtekt av barn

– Tiltalen gjelder både nedlasting av overgrepsmateriale, samt forsøk på medvirkning til seksuelle overgrep mot barn. Konkret handler det om å avtale direktesendte overgrep som innebærer samleie. Fordi det er snakk om minst ett barn under 10 år, og flere barn under 14 år, og snakk om flere samleier, blir de av straffeloven definert voldtekt, sier statsadvokat Thale Thomset ved Rogaland statsadvokatembete.

– Vi kan ikke føre bevis for at voldtektene ble gjennomført, men det var utenfor tiltaltes kontroll. Han har utført sin del av avtalen, sier hun videre.

Politiadvokat Fredrik Soma forteller at de ikke tror at mannen samarbeidet med andre nordmenn.

– Det er ikke mistanke om at siktede har drevet på med dette sammen med andre, men det kan ikke utelukkes at andre nordmenn har vært i kontakt med de samme personene eller miljøene, sier Soma.

Han bekrefter at norsk politi har vært i kontakt med filippinsk politi i saken, men vil ikke gå inn på innholdet i kontakten mellom de to lands politienheter.

TABBE: – Det høres ut som en tabbe, og det er menneskelig. Men i denne saken har det fått svært uheldige konsekvenser, sier psykolog og sakkyndig Pål Grøndahl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Uheldige konsekvenser

– Her er det ingenting som er greit. Denne mannen slapp ikke ut fordi risikoen var redusert, men fordi det ble glemt, sier psykolog og sakkyndig Pål Grøndahl.

Han er en av Norges fremste eksperter på rettspsykiatri, og har vært sakkyndig i flere rettssaker.

– Én ting er at påtalemyndigheten glemmer å begjære fortsatt forvaring. Det høres ut som en tabbe, og det er menneskelig. Men i denne saken har det fått svært uheldige konsekvenser, sier han videre.

Han forteller at de aller færreste overgrepsdømte begår nye seksuallovbrudd.

– Denne mannen er av det mindretallet som har fortsatt, og hvor forvaringen ikke har noe av den effekten som man ønsker. Forvaring skal beskytte samfunnet, og den skal også ha elementer som gjør at personen skal ha muligheten til å justere sin atferd. Her er det flere ting som har sviktet, sier han.

Ikke deres ansvar

Han mener det er påfallende dersom mannen har unngått politiets eller andres oppmerksomhet helt siden 2012.

– Hvordan han har klart å gå under radaren, er ikke godt å si.

Stendi, som nå eier enheten hvor tiltalte var i forvaring med internett-tilgang, vil ikke kommentere det konkrete behandlingstilbudet mannen hadde. De mener at det er Kriminalomsorgens ansvar om mannen fikk tilgang til internett.

– Alle forhold knyttet til beboere under statlig finansiert prøveløslatelse fra forvaring er gjort etter avtale og i tett samarbeid med Kriminalomsorgen. Herunder hva slags kommunikasjonsmidler en beboer skal ha, hvordan disse brukes og hvilket kontrollsystem som eventuelt gjelder, sier Julie Borchgrevink.

