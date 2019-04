«Militærhvalen» trives tilsynelatende i Tufjord

Gjestfriheten i Tufjord, med flust av både fisk og oppmerksomhet, har falt i smak hos den mye omtalte hvithvalen. Den ser ut til å bli i fiskeværet enn så lenge.

Det var torsdag at fiskerne Joar, Håvard og Erlend Hesten først så den nærgående hvithvalen. Da det kom helt opp mot båten, så de at den hadde på seg seletøy. Dagen etter be hvalen befridd fra det stramme seletøyet.

Siden har historien om hvalen og teoriene om at den har rømt fra det russiske forsvaret gått verden over. CNN melder at norske fiskere ble forbauset da de oppdaget hvithvalen med seletøyet og kamerafestet, mens BBC skriver at den trolig er trent av den russiske marinen, som har en base i nærheten.

VERDENSKJENT: Hvithvalen som oppsøkte fiskere ved Tufjord har skapt stor oppmerksomhet i medier rundt om i verden. Foto: Skjermdump

Lokalt i Tufjord er hvalen blitt en kjærkommen gjest.

– Han er tydeligvis tam og godt dressert, sier Joar Hesten til VG.

Ved 19.30-tiden er han nettopp kommet hjem fra dagens fiske, og så hvalen bare tre timer tidligere.

– Vi møtte på ham i Tufjorden. På kaia sa de at flere hadde matet ham. En dame hadde ordnet med en garnring med tau i, som hun kastet ut til ham. Den svømte han og hentet, og tok med inn til brygga, sier fiskeren.

Hvaldimir, Johannes eller Kamerat Belugov

På spørsmål om hvalen har fått noe navn, sier Hesten at han har foreslått Johannes, slik som sønnen hans heter. Det har ikke falt i smak hos alle:

– Da jeg sa det til sønnen min, svarte han «Han kan jo ikke hete Johannes, han er bare en hval».

NÆRGÅENDE: Hvithvalen svømte helt opp til båten til fiskeren Joar Hesten. Foto: Marinbiolog og inspektør i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Jørgen Wiig

Hos fiskeridirektoratet har de hørt noen kalle den Hvaldimir, som spiller på navnet til den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Ellers leste jeg i det russiske mediet RT at noen hadde kommentert «Godt gjort, kamerat Belugov», sier Marinbiolog og inspektør i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Jørgen Wiig til VG.

Beluga er et annet ord for hvithval.

MENNESKEKJÆR: Hvithvalen både søker og får oppmerksomhet. Her er den avbildet før seletøyet var tatt av. Foto: Privat/ Håvard Hesten

Både Hesten og Wiig tror at hvalen kan bli værende i Tufjord en stund.

– Jeg har på følelsen at han blir værende. Det er fiskemottak, mattilgang og hvis folk gjør triks med ham, tror jeg han blir værende.

Ved kaia har hvalen fått mye oppmerksomhet. Folk har kastet både fisk og leker til ham.

– Det vi har sett er at når man prøver å mate ham, gir han fisken tilbake. Det virker som den er trent til å hente ting fra havbunnen, sier Wiig.

– Tror du han foretrekker russisk fisk?

– Det jeg tenkte er at den kanskje spiser reker, ler marinbiologen.

– Håper den forsvinner

Joar Hesten er litt bekymret for at det kan skje en ulykke fordi hvalen har vært så nærgående på fartøyene i fjorden.

– Jeg håper jo egentlig at han skal finne en flokk, men det er ikke sikkert at det er realistisk når han har levd så tett på mennesker.

Det samme sier marinbiologen:

– Jeg håper den forsvinner, så vi ikke får et nytt Keiko-tilfelle og eksempel på hvordan vi mennesker ikke skal behandle naturen, sier Wiig.

Han forklarer at hvithvalene normalt lever opp mot Arktis og at det er en del av dem rundt Svalbard . Om sommeren trekker de noen ganger sørover.

– Det beste hadde vært om den ble med en av de flokkene, men den må passe inn. De har mange sosiale normer og regler, du kan nærmest kalle det en kultur.

Russisk avvisning av spionasjeteorier

Mens noen forskere og forsvarseksperter har spekulert i at hvalen kommer fra det russiske forsvaret og muligens skulle brukes til spionasje, blir de teoriene avvist som konspirasjon av flere russiske medier.

Russisk militærekspert: – Tror du vi ville påført den telefonnummer?

Direktør for det russiske luftforsvarsmuseet, Jurij Knutov, mener at ryktene om en rømt russisk hval er en "provokasjon". Det sier han til TV-kanalen Tsargrad. Knutov mener også at om et slikt senter hadde fantes, så ville det ha vært synlig fra satellitter. Han utelukker imidlertid ikke bruk av hvaler til å undersøke havbunnen – og viser til at det ble brukt under andre verdenskrig for å finne sunkne båter med mulig farlig last.

