STOR: Bjørnen som ble skutt veide 144 kilo, og var stor med tanke på at det er så kort tid etter dvalen. Foto: SNO

144-kilos hannbjørn skutt i Meråker

Skjærtorsdag ble en stor hannbjørn skutt i Meråker i Trøndelag. Statens naturoppsyn tror bjørnen tok flere sau i området i fjor.

Fellingsleder i Statens naturoppsyn , Even Bjørnes, forteller til VG at det var mistanke om at bjørnen ble observert i et område der det ble tatt mye sau i fjor.

– Vi antar at det er den samme bjørnen, så da besluttet Miljødirektoratet å ta ut bjørnen, forteller han.

Bjørnen ble observert i området forrige onsdag.

Sammen med et lokalt jaktlag fant de spor etter bjørnen i Dalavola i Meråker , skriver Adresseavisen.

Det var Bladet som først omtalte saken.

– Som fellingsleder er det min oppgave å prøve å få tak i dyret som direktoratet har besluttet at skal felles. Vi lette etter spor på bakken, på både snø og barmark, og lette også med helikopter der det var vanskelig å komme frem, forteller Bjørnes.

Bjørnen, en stor hann på 144 kilo, noe som er bra vekt til å være så tidlig på våren, ble til slutt oppdaget av jaktlaget, forteller Bjørnes.

– Da var det hele over på to minutter.

Han forteller at det er ganske sjeldent at det gis tillatelse til å skyte bjørn i området.

Bjørnen vil bli sendt til et slakteri.

Publisert: 21.04.19 kl. 11:10