Tørreste april i Bergen siden 1891

Vi må 128 år tilbake i tid for å finne tre så tørre uker i regnværsbyen Bergen i april. Men snart vil det dryppe – i hvert fall litt.

De første tre ukene i denne måneden har det kun falt 1,4 mm nedbør. Sist man målte så lavt, var i 1891.

– Det er helt vilt til Bergen å være, sier Siri Wilberg i Meteorologisk institutt til VG.

Hun kan fortelle at vanlig nedbørsmengde i Bergen i april er 114 mm.

– Så dette er ganske spesielt, sier meteorologen, som fortsatt melder tre varme, tørre dager.

– I starten av uken ligger vi an til fortsatt sommerlige dager, med litt fønvind. Temperaturen kan fort komme opp i 20 grader. Men fra torsdag er det nedbør i prognosene, så da kan det komme litt av og på. Slutten av april blir nok altså litt våt, mener Wiberg.

Ifølge akkumulert nedbør ut april kan det komme til å falle 10–20 mm regn de siste dagene. Altså ligger ikke Bergen an til å sette tørkerekord for hele måneden sett under ett.

Ifølge Bergens Tidende falt det nemlig i 1974 kun 7,3 mm regn totalt i april. I 1918 var det enda tørrere – med bare 3,7 mm nedbør. I 1888 regnet det ikke i det hele tatt, skriver avisen.

Brannfare

Men selv om bergenserne og andre deler av Norge har kunnet nyte varme soldager i påsken, byr tørken også på utfordringer. Langfredag brukte brannvesenet i Bergen lang tid på å slukke en brann på fjellet Løvstakken.

Det har i tillegg vært mange andre branner, særlig i Rogaland.

Wiberg forteller at det fortsatt er fryktelig tørt og fare for lyng- og gressbrann.

– Folk må fortsatt være veldig oppmerksomme. Frem til det kommer litt nedbør, er det stor brannfare. Men nå har det begynt å spire litt, og det nye er ikke tørt og brennbart som det gamle.

Tre ukers tørkerekord til tross, noen varmerekord kan ikke Bergen skilte med i år. Den høyeste temperaturen i Bergen i april så langt i år, er 19,8 grader. I slutten av april i 2000 målte gradestokken til sammenligning hele 25, 5 grader.

Godvær til nord

Generelt for hele landet melder Meteorologisk institutt fortsatt dager med varmluft. Det blir flere sommerdager mange steder i sør, men i Nord-Norge er det ventet nedbør.

– Men når det i slutten av måneden blir dårligere vær i sør, kan Nord-Norge se frem mot godvær, opplyser Wiberg.

