SØSKEN: Bror og søster deler seng i teltet. Moren har fortalt sin advokat at gutten er så svak at han knapt orker å forlate teltet han sover i. Foto: PRIVAT

Slår alarm om norsk 4-åring: – Gutten dør

Den norske gutten i al-Hol leiren i Syria, er nå så syk at han veier mindre enn sin to år yngre søster. Han står i fare for å dø om han ikke får et annet helsetilbud, advarer familiens advokat, etter et nytt møte med UD.

En ny vektmåling av den syke gutten som sitter internert med sin norske mor i leiren der IS-kvinner holdes i Syria, viser at den snart fem år gamle gutten nå veier kun elleve kilo.

Uken før hadde han også svært lav vekt – tolv kilo. Den påfølgende vektreduksjonen er dramatisk, mener familiens advokat Nils Christian Nordhus.

– Jeg er ekstremt bekymret. Gutten dør. Han har vedvarende diaré og en vektnedgang som er skremmende. Han veier nå mindre enn sin to år yngre søster, og omtrent det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring, sier Nordhus til VG.

VG har fått se helsejournalene. Veiingen er utført av et ambulerende team fra Leger uten grenser.

Nytt møte med UD

Nordhus forklarer at han fredag ettermiddag har hatt et nytt møte med Utenriksdepartementet (UD) om saken.

– Jeg har lagt frem den nye og viktige helseinformasjonen om guttens tilstand og den generelt elendige humanitære situasjonen i leiren. Svaret er at regjeringens politikk ligger fast, og det er vi skuffet over.

Statsminister Erna Solberg slo i vår fast at norske barn som vokste opp i terrorstaten IS kan hentes hjem, men ikke deres mødre. Det er rammen for hjelpen som UD kan gi. Guttens mor vil ikke gi sønnen fra seg, for at han eventuelt kan hentes til Norge alene.

– Men dersom UD kan tilrettelegge for et nytt helsetilbud for gutten i Syria, vil guttens mor da takke ja?

– Moren tar sønnen med til jevnlig oppfølging i leiren, men det helsetilbudet er ikke tilstrekkelig. Dersom et supplerende, og seriøst, tilbud kan bli gitt, så vil vi selvsagt vurdere det.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus bistår kvinnen og familien. Foto: Helge Mikalsen

Strid om helsetilbud

VG har tidligere omtalt at ansatte i UD har tatt kontakt direkte med mor, og oppfordret henne til å la gutten få en operasjon. Men mor valgte å takke nei, fordi hun fryktet at gutten ville bli tatt fra henne, og ikke stolte på diagnosen som var stilt.

I kontakten med guttens mor mener advokaten at UD bløffet om diagnosen på hva som feiler gutten.

I SYRIA: Storebroren, som snart fyller fem år, vil måtte skille fra søsteren på tre år, dersom han hentes alene til Norge for å få helsehjelp. Moren vil ikke gi fra seg noen av barna. Foto: Privat

Årsaken til den konflikten er at UD henviste til en diagnose om at gutten hadde en fibrøs cyste, en godartet svulst som måtte opereres ut. Men tidligere hadde gutten fått den langt mer alvorlige diagnosen cystisk fibrose, som høres likt ut, men er noe helt annet.

I sin dialog med guttens mor rundt diagnosen henviste UD til Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC).

Men både WHO og ICRC har avvist at de har stilt en slik diagnose. UD har ikke kunnet svare VG på hvor de har fått diagnosen fra, og viser til taushetsplikten.

VG har tidligere fått følgende svar fra UD, ved statssekretær Audun Halvorsen (H):

«Vi har lagt til rette for at barnet det er størst bekymring for får tilbud om medisinsk oppfølging», og «utenrikstjenesten videreformidler medisinske vurderinger fra medisinsk personell».

Viser fortsatt til Røde Kors

I en ny skriftlig korrespondanse med morens advokat viser UD til at gutten kan få et helsetilbud ved feltsykehuset som Norges Røde Kors driver på vegne av ICRC.

«Vi forstår at Norges Røde Kors bistår med å tilrettelegge for slik utredning og behandling, og legger til grunn at de fortsetter å be om bistand fra ICRC lokalt når det gjelder familiens behov», skriver UD i et brev til advokaten.

Men tidligere har feltsykehuset i leiren gjort det klart at de ikke kan behandle gutten for cystisk fibrose, og heller ikke kan fastslå om det er korrekt diagnose.

VG har kontaktet Norges Røde Kors som gjentar at sykehuset de drifter ikke kan gi gutten den behandlingen han trenger:

– Feltsykehuset har som oppgave å drive livreddende helsehjelp. Det er i hovedsak satt opp for å drive krigskirurgi, og har derfor begrenset anledning til å behandle kroniske sykdommer, skriver Ivar Stokkereit, enhetsleder for humanitære verdier og folkerett i Norges Røde Kors.

Han legger til at Røde Kors ikke kan svare på hvorfor UD henviser til dem for en diagnose som de ikke har stilt.

Spørsmålene UD ikke vil besvare

Fredag har NRK svart VG at de ikke vil besvare konkrete spørsmål om saken før utenriksministeren svarer på en skriftlig henvendelse om saken fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

I tre runder, først den 28. august, så den 10. september og senest 18. september, har VG sendt UD til sammen ni skriftlige spørsmål om hvordan diagnosen det er strid om er blitt stilt og av hvem. Vi har også spurt om hvordan det kan ha seg at UD henviser til ICRC og WHO, når begge instanser avviser å ha stilt en slik diagnose.

Dette er blant spørsmålene som VG har sendt, og som så langt ikke blitt besvart:

28. august: Stemmer det at en ny diagnose er stilt, og kan dere gi informasjon om hvem, når og hvordan det ble gjort?

10. september: UD viste til en diagnose stilt av ICRC/WHO – begge instanser avviser å ha stilt en slik diagnose. Hvem stilte denne diagnosen og formidlet den til UD, og hva var det medisinske grunnlaget for diagnosen?

18. september: Hvilket helsetilbud er det konkret norske myndigheter kan bidra med å legge til rette for? Dersom ICRC sitt sykehus ikke kan behandle gutten, hvorfor henvises det til ICRC?

TYNN: Gutten er svært undervektig. Foto: Privat

