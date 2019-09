ALVORLIG: Lastebilen veltet over midtdeleren på E6 og havnet oppå en personbil, etter å først ha kollidert med et annet kjøretøy. Foto: Peter Grytbak

Tre personer sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke i Oslo

En lastebil og flere personbiler er involvert i en ulykke på E6 ved Furuset.

Veien er stengt i begge retninger på grunn av trafikkuhellet, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

En lastebil har veltet over midtdeleren og landet oppå en personbil. En person satt fastklemt som følge av dette.

– Vedkommende ble frigjort for noen få minutter siden, og kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til VG klokken 17.45.

Flere sendt til sykehus

Operasjonslederen forklarer at lastebilen har hatt sammenstøt med et annet kjøretøy, før den havnet over midtdeleren og over i nordgående løp, hvor det var saktegåede kø.

– Flere personbiler er dermed involvert, og flere er nå kjørt til Ullevål sykehus. Vi har foreløpig ikke fått rapport om skadeomfanget, sier Heidenstrøm.

Klokken 18.03 opplyser politiet at det var tre personbiler som var involvert, og at tre personer er sendt til sykehus.

Oslo 110-sentral skriver på Twitter at de har to brannbiler og to redningsbiler på stedet, i tillegg til en brann/redningsbil fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Publisert: 13.09.19 kl. 17:54 Oppdatert: 13.09.19 kl. 18:16







