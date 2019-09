ALVORLIG: Lastebilen veltet over midtdeleren på E6 og havnet oppå en personbil, etter å først ha kollidert med et annet kjøretøy.

Fire personer sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke i Oslo

En lastebil og flere personbiler er involvert i en ulykke på E6 ved Furuset.

Veien er stengt i begge retninger på grunn av trafikkuhellet, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

En lastebil har veltet over midtdeleren og landet oppå en personbil. En person satt fastklemt som følge av dette.

– Vedkommende ble frigjort for noen få minutter siden, og kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til VG klokken 17.45.

Flere sendt til sykehus

Operasjonslederen forklarer at lastebilen har hatt sammenstøt med et annet kjøretøy, før den havnet over midtdeleren og over i nordgående løp, hvor det var saktegåede kø.

– Flere personbiler er dermed involvert, og flere er nå kjørt til Ullevål sykehus, sier Heidenstrøm.

Klokken 18.03 opplyser politiet at det var tre personbiler som var involvert i ulykken. Ifølge NTB ble førerne av personbilene, samt lastebilsjåføren, brakt til sykehus.

Oslo 110-sentral skriver på Twitter at de har to brannbiler og to redningsbiler på stedet, i tillegg til en brann/redningsbil fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

18.57 skriver politiet i Oslo på Twitter at de skadede betegnes som stabile og våkne. Traikken blir sluset forbi.

