IKKE VARSLET: Venstre-leder Trine Skei Grande sier til TV 2 at hun ikke hadde lest Abid Rajas kronikk i forkant av publisering.

Trine Skei Grande: Frps ordbruk er forkastelig

REYKJAVIK, ISLAND (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun ikke er glad for at Abid Raja brukt ordet «brun» om Frps retorikk. Samtidig kaller hun Frps ordbruk for «forkastelig».

Støvet etter bompengekrisen hadde så vidt lagt seg før regjeringspartnerne Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) røk i tottene på hverandre igjen. Abid Raja (V) til frontalangrep på Frp og anklagde dem for å drive med «brun propaganda».

I en kronikk i Aftenposten henvender han seg til statsminister Erna Solberg, og kritiserer Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering».

– Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda, skriver Raja.

Nå kommenterer Venstre-leder Trine Skei Grande partifellens uttalelser.

– Du støttet ham Abid Raja da? Støtter du ham nå?

– Jeg synes ikke det er gode ord å bruke. Problemet er at nå handler debatten om Venstres ordbruk, ikke Frps ordbruk. Deres ordbruk var helt forkastelig og den måtte vi ta avstand fra, sier Grande til VG.

– Vi burde diskutere innholdet i politikken, ikke karakteristikker. Respekten for politiske ledere er utfordret, og da må vi jobbe med hvordan vi omtaler hverandre. Nå handler det om retorikken, ikke innholdet.

– Det irriterte meg i slutten av valgkampen. Vi tar imot masse kvoteflyktninger, men det blir bare snakk om retorikken.

– Men bruken av «brun propaganda»?

– Jeg er enig med Ola og Terje om at det ikke var en klok ordbruk. Dette kan vi ikke holde på med, vi må over på et spor der vi diskuterer politikk. Her skulle jeg snakke om likestilling foran flere hundre mennesker, Erna skulle fremme en stor havvindkampanje, men så snakker vi om det her.

Grande: Har ikke bedt Raja roe seg

Siv Jensens svar på Rajas kronikk er at «hvis Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, får de ta konsekvensene».

– Det er ikke enkeltpersoner i Venstre som tar partiet ut av regjering, sier Grande.

– Er det riktig at du har bedt Abid Raja roe seg ned, slik Dagbladet skriver?

– Nei, det har jeg ikke. Hvis han har fått den beskjeden, har han fått den av andre enn meg.

Bakgrunnen for Rajas kronikk er flere utspill fra Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug i løpet av valgkampen. I et intervju og en kronikk i VG 2. september, hentet Jensen frem begrepet «snikislamisering», som hun fikk kritikk for også i 2009. Sylvi Listhaug publiserte 26. august et Facebook-innlegg, som raskt ble svært omdiskutert, om båtmigranter.

– Jeg synes Frp har brukt en retorikk i denne valgkampen som de må tåle debatt om. Men jeg er lei av at det handler om Venstres ordbruk, ikke Frps, sier Grande.

Frp-politiker Per Willy Amundsen sier til TV 2 at «dersom Venstre mener at Frp er et brunt parti, og setter hakekors på oss, så kan jeg ikke fatte at de ønsker å sitte i regjering sammen med oss».

– Vi har aldri satt hakekors på Frp. Hvis Per-Willy Amundsen vil at vi skal lete etter gamle uttalelser, har jeg nok å ta av. Jeg forholder meg til Siv, svarer Grande.

Grande: Frp må bry seg om seg selv

Flere sentrale Frp-politikere knytter Rajas utspill til valget av ny partiledelse i Venstre på landsmøtet i 2020. Også i Venstre sier flere kilder at Trine Skei Grande åpenbart vegrer seg for å gå ut mot Abid Raja, midt i den pågående debatten om fornyelse av partiledelsen i Venstre.

20. oktober er fristen for å sende inn forslag til kandidater – og for dagens Venstre-ledelse for å svare på om de tar gjenvalg.

– Noen antyder at det er vanskelig for deg å irettesette Abid Raja på grunn av en mulig lederkamp?

– Nå må Frp slutte å blande seg i ting som skjer i Venstre og bry seg om seg selv.

– Har du hatt dialog med Siv Jensen det siste døgnet?

– Jeg snakker jevnlig med Siv.

– Nå er dette litt ute av kontroll. Vi må begynne å bry oss om politikk og slutte å sette merkelapper på hverandre.

– Hva er ditt budskap til Abid Raja?

– Mitt budskap til alle i Venstre er at vi må jobbe sammen for å løfte partiet, og det tror jeg ikke vi gjør med dette.

Like dårlig som i 2009

I kommune- og fylkestingsvalget 2019 fikk Venstre 3,9 prosent, samme resultat som i stortingsvalget 2009. Da falt daværende Venstre-leder Lars Sponheim ut av Stortinget, og varslet at han ville gå av på landsmøtet året etter.

Kun 172 stemmer skiller Venstres oppslutning i 2019 og i krisevalget 2009.

På spørsmål om hun kommer til å ta gjenvalg som Venstre-leder, er Grande klar.

– Jeg har sagt at jeg skal lede dette partiet videre. Jeg tror jeg vet hva som skal til for å få båten til å snu. Har du lest «Den siste viking» av Jan Bojer? I det båten går rundt og han skjønner hva som går galt?

Beskjeden er altså den samme som på valgnatten og i uken etterpå. Flere tillitsvalgte ønsker at Grande trer til side senest på landsmøtet i 2020, når hele Venstre-ledelsen er på valg. Fire Venstre-profiler blir løftet frem som mulige etterfølgere:

Stortingsrepresentant Abid Raja (Bærum/Oslo)

Stortingsrepresentant Guri Melby (Oslo/Orkdal)

Statssekretær Sveinung Rotevatn (Nordfjordeid/Oslo)

Ordfører Alfred Bjørlo (Stad)

Anstrengt

Forholdet mellom Frp og Venstre var nær kokepunktet få uker før valget, da de forhandlet om regjeringens bompengeforlik.

Frp gikk tidlig ut og sa ja til en tidlig skisse til bompengeløsning og sa de ikke ville forhandle mer. Venstre, KrF og Høyre var på sin side villige til å fortsette diskusjonene.

Det hele endte med at statsminister Solberg kom med sin egen skisse og stilte ultimatum til de tre andre regjeringspartiene.

Venstre-leder Grande kalte prosessen «dårlig», og slo fast at hun helst ville tatt bompengedebatten i budsjettforhandlingene.

I Frp er misnøyen også stor etter partiets svake valgresultat på 8,2 prosent, en nedgang på syv prosentpoeng fra forrige stortingsvalg og 1,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Partiet er i gang med å evaluere valgkampen, og flere sentrale Frp-politikere sier et alternativ er å gå ut av regjering.

