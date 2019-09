ULOVLIG: En av elsparkesyklene politiet har opprettet sak på og beslaglagt. Foto: Hilde Urdal Fløysvik

Politiet frykter liv kan gå tapt: Elsparkesyklist kjørte i 80 km/t uten hjelm

De siste ukene har politiet i Sør-Vest opprettet 12 saker på elsparkesykler som er ulovlige.

Nå nettopp







– Vi har blant annet en sak der vi har en film av føreren som kjører i ca 80 km/t uten hjelm på fortauet. Dette er galskap, og det skal ikke mye til før det ender i en dødsulykke, sier politiinspektør Sigve Espeland i en pressemelding.

Politiet har i løpet av de siste ukene opprettet 12 saker på elsparkesykler som er ulovlige. Politiet tror folk mange ganger tror de har kjøpt en lovlig elsparkesykkel, men de er ofte for lange, går for fort og har sete.

Ifølge vegtrafikkloven må den da sidestilles med moped eller lett motorsykkel, og det er krav om skilting og registrering.

ELSYKKEL: Et annet beslag gjort av politiet i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Hilde Urdal Fløysvik

les også Gerd-Helene (70) på beina igjen: – Innfør aldersgrense på elsparkesykkel

Maks lovlig fart for en elektrisk sparkesykkel er 20 km/t. I tillegg kan en elsparkesykkel ikke være lengre enn 120 cm eller ha fastmontert sete. Et kjøretøy som fraviker på minst ett av disse punktene blir regnet som ulovlig.

Saftige bøter

Politiet har til nå kommet med avgjørelser i fire av sakene som politiet har opprettet.

– Det er gitt forelegg på 5000 kroner for bruk av uregistrert motorvogn samt inndragning av kjøretøy. Dette er saker hvor det ikke har vært uaktsom kjøring. Ved uaktsom kjøring kan fort flere hjemler slå inn, som for eksempel vegtrafikklovens paragraf 3. Det kan påvirke straffereaksjonen, sier Espeland.

MÅ REGISTRERES: En elsparkesykkel ikke være lengre enn 120 cm eller ha fastmontert sete. Foto: Politiet

les også Oslo: Omtrent fire skader i døgnet på elsparkesykkel

Han håper nå at flere blir oppmerksomme på reglene for elsparkesykler.

– Dette gjelder for alle, men foreldre som kjøper dette til ungdommene bør være spesielt oppmerksomme. Sjekk at el-sparkesykkelen blir levert med fartssperre som ikke kan justeres av brukeren, pass på at føreren bruker hjelm og at det tas hensyn til myke trafikanter, sier politiinspektøren.

Publisert: 27.09.19 kl. 08:29







Mer om