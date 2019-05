2361 våpen beslaglagt i stor etterforskning

Tusenvis av ulovlige våpen er beslaglagt i en tre år lang politioperasjon kalt «Bonanza». En rekke personer siktet i saken og flere er allerede domfelt.

Mindre enn 10 minutter siden







Politiet opplyser om at bakgrunnen for prosjektet var et beslag i Telemark i 2015. Der ble det avdekket flere kritikkverdige forhold hos våpenforhandlere- og samlere, sier Lena Reif, leder Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt.

67 personer siktet og 2 361 våpen er beslaglagt som følge av etterforskningen. Av disse er 1815 ulovlige våpen. Politiet opplyser at ansatte i Forsvaret og Politiet er blant de siktede i saken.

Flere dømt

Det er avsagt 17 dommer så langt i operasjonen.

– Gjennom etterforskningen er det avdekket et stort antall våpen som skulle vært destruert. De fleste våpnene var skarpe og funksjonelle.

– Det er avdekket underslag av våpen fra Forsvaret. Våpensamlere har også utnyttet smuttull i våpenforvaltningen for plomberte våpen, sier Reif.

Salg av våpen som skulle vært destruert, uriktig plombering og at våpensamlere har ulovlige våpensamlinger, sier Reif.

arrow-left















expand-left arrow-right BESLAG: Her er flere av våpnene som er beslaglagt.

Forsvarets våpen på avveie

– Vi fant blant annet 54 våpen av type Colt fra Forsvaret som skulle vært destruert. Vi finner flere pistoler fra samme parti som skulle vært destruert, blant annet i politiets våpenregister, sier Skule Worpvik, politioverbetjent seksjonsleder, Spesiell etterforskning.

Forsvaret skal ha endret sine rutiner for destruksjon som følge av etterforskningen.

– I politiet er det endret en del rutiner og vi jobber nå med å styrke kvaliteten på våpenforvaltningen, sier Reif.

Ulovlig plombering

Politiet har også avdekket en form for ulovlig plomberingsmetode der våpen enkelt kunne gjøres funksjonelle igjen.

Publisert: 22.05.19 kl. 12:35