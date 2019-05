DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) om lag to timer før hun trolig ble drept. Foto: POLITIET

Sunnivas far: – Det var et sjokk. Vi hadde alltid et håp

JÆREN TINGRETT (VG) Da Sunniva Ødegård (13) ikke kom hjem til avtalt tid sendte faren flere meldinger der han skrev han var veldig redd for datteren.

Da faren inntok vitneboksen i Jæren tingrett tirsdag morgen, fortalte han at han forsøkte å ringe henne på drapskvelden 29. juli i fjor. Første gang han ringte var klokken 22.48.

– Jeg ringte et par ganger. Da jeg ringer blir det lagt på. Det var ikke normalt til å være henne, sier faren.

Faren sendte flere meldinger til datteren. «Kan du ringe meg. Jeg er veldig redd for deg», står det i den ene meldingen som ble lest opp i retten. Noen minutter senere sendte han en ny melding.

– Det var ikke noen respons.

Moren sendte også meldinger til datteren hvor hun uttrykte sin bekymring, og skrev at politiet lette etter henne.

MINNESTED: Blomster, bamser og lys ble lagt ned på stedet etter at Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg

– Hadde alltid et håp

Mens faren var ute og lette etter Sunniva fikk han en telefon fra politiet om at de måtte komme hjem. Faren sier han da forsto at hun ikke var i live.

– Der sto en politimann. Han sa de hadde funnet en person, men at hun ikke var endelig identifisert. Men det var ingen andre som var savnet, sier faren.

– Hvordan reagerte dere på beskjeden? spør aktor Nina Grande.

– Det var et sjokk. Vi hadde alltid et håp, sier faren.

– En sprudlende jente

Sunnivas far var tydelig preget da han ble spurt om hvordan Sunniva var. Faren tok til tårene da han fortalte om datteren.

– Hun var en sprudlende jente. Hun visste hva hun ville. Hun var veldig omtenksom, og aldri redd for noe.

Både faren og moren har vært sykemeldt etter at Sunniva ble drept.

– Minnene er der uansett.

Han forteller at det er spesielt vanskelig ved juletider, bursdager, konfirmasjon og 17. mai.

Mener Sunniva snakket om tiltalte

Tiltalte har selv forklart at han ikke visste hvem Sunniva var, og at hun var et tilfeldig offer.

I retten tirsdag sier faren at Sunniva skal ha snakket om den tiltalte 18-åringen.

– Sunniva visste hvem tiltalte var, hun snakket i hvert fall om ham, sier faren.

Faren sier han ikke visste hvem tiltalte var.

Statsadvokat Grande mener tiltalte så Sunniva sammen med en av hennes venner noen timer før drapet.

Publisert: 21.05.19 kl. 10:13