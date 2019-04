FRYKTER FOR DYRELIVET: Hans Anton Grønskag tror havørnene og hubroen vil bli skadelidende av de planlagte vindturbinene. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Aksjonerer mot vindturbiner: – Villige til å ofre hele sommerferien her

Aksjonistene feiret søndag ettermiddag at de har hindret vindkraftutbyggerne på Frøya. Men Trønderenergi er ikke enige.

Leder av «Nei til vindkraft på Frøya », Hans Anton Grønskag, er fornøyd med aksjonen hittil.

– Vi har vært her i en ukes tid, dag og natt. Opptil 200 personer har vært innom hver dag, sier han til VG.

Trønderkraft fikk i 2016 en dispensasjon av Frøya kommune til å starte byggingen av vindturbinene. Den gikk ut søndag ettermiddag. For at den ikke skulle gå ut måtte byggingen av vindturbinene ha startet innen den tid.

Mener det går ut over dyrelivet

Det mener Grønskag at aksjonistene har stoppet dem fra å gjøre.

– Vi har folk som har sittet her og passet på at Trønderenergi ikke skal komme i gang før dispensasjonen har gått ut. Hvis de skulle komme likevel har vi advokat på plass fra i morgen, og uansett er folk villige til å ofre hele sommeren her.

Han sier at dersom byggingen av turbinene skjer her vil det gå utover naturvernet. Spesielt dyrelivet er skadelidende, forklarer aksjonslederen.

– Det er et verneverdig område. Havørnen holder til her, og hubroen hekker her.

De har ikke møtt på noe særlig motstand fra politiet heller, skal man tro Grønskag.

– Det ble en parkeringsbot på rundt 50 stykker fordi det er 80-sone der. Men politiet ønsker ikke å gå videre med dette, så de ba veimyndighetene om å sette ned fartsgrensen til 50, siden det skal være et anleggsområde.

KONTAKTET POLITIET: Trønderenergi kontaktet tidligere denne uken politiet for å få fjernet det de mener er en ulovlig aksjon, uten at de forsvant da. Foto: Petter Vidar Vågsvær

– Har mobilisert prosjektet

Konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, beskriver aksjonen som en utfordring, men er ikke i tvil om at de kommer i gang med arbeidet igjen snart.

– Vi har et vedtak om utbygging, så vi må fortsette byggingen snart, sier han til VG.

At de ikke har startet ennå er han helt uenig i.

– Vi har mobilisert prosjektet og kjørt ut maskinene, så vi er i gang. Anleggsstart var på mandag, men så ble vi hindret av en ulovlig aksjon.

De har vært i kontakt med politiet og kommet fram til at de kan trekke seg tilbake enn så lenge, sier konsernsjefen videre. Søndag besøkte Gjersvold aksjonistene sammen med prosjektleder Ragnhild Bull. Med seg hadde de kortreist ost, skriver NRK, som først omtalte saken.

Han går heller ikke med på at de ødelegger for dyrelivet.

– All energiproduksjon har konsekvenser for naturen, men vindkraft har minst negativ innvirkning av alle energiformer. Det gjøres avveininger av myndighetene i hvert enkelt prosjekt hvilke tilpasninger utbyggeren må gjøre før den endelige godkjenningen blir konkludert i en egen miljø-, transport- og anleggsplan, forklarer Gjersvold

Han tror ikke det er lenge til de starter opp igjen. De vil heller ikke nøle med å kontakte politiet på nytt.

– Det vil vi gjøre. Vi får vurdere hvilket tidspunkt vi starter opp arbeidet igjen, men vi er nok i gang ganske raskt.

