HÆRVERK: Tre av Bergens nye bomstasjoner ble utsatt for hærverk i helgen. Her fra en bomstasjon i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Tre nye bomstasjoner ramponert i Bergen

Flere nye bomstasjoner i Bergen er ramponert i løpet av helgen. Hærverket må til slutt betales av alle som kjører gjennom bomringen.

NTB

Nå nettopp







Nå er tre bomstasjoner utsatt for hærverk, og politiet ser ifølge Bergens Tidende en sammenheng.

Det var grytidlig søndag at meldingen kom om brann i en bod tilknyttet til den nye bomstasjonen i Grimesvingene.

– Det var brann i en koblingsboks, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Søndag formiddag kom det så melding om at også koblingsboksen ved bomstasjonen i Skageveien i Ytrebygda er skadd av brann. Også natt til fredag var det bomtrøbbel: Da ble en boks ved den nye bomstasjonen på Torget sparket løs.

les også Valgthriller i Bergen: Bompenge-parti kan avgjøre

Så langt er det ikke full oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene.

– Vi jobber med å få dette i orden igjen så fort som mulig. Vi må få ordnet låsen på boden og få reparert kablene, sier prosjektleder Beate Riisnæs i Bypakke Bergen .

Hun legger til at det er bilistene betaler for bompengeprosjektet – og dermed er det trafikantene som også må ta regningen for de siste dagers hærverk.

Publisert: 07.04.19 kl. 13:42