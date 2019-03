PST: Laila Anita Bertheussen mistenkt i samtlige hendelser

Basert på tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige hendelser knyttet til familiens hus.

Det opplyser PST i en pressemelding.

– PST har ikke utvidet siktelsen, men varsler at hun vil bli avhørt med rettigheter som mistenkt for alle sakene. Det er bra, for da kan hun renvaske seg, skriver John Christian Elden, Bertheussens forsvarer, til VG.

Like før PST sendte ut denne oppdateringen i etterforskningen, kom det en pressemelding om at statsminister Erna Solberg (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) møter pressen torsdag ettermiddag klokken 15.15.

Tekniske og taktiske bevis

Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for, skriver PST.

MISTENKT: Laila Anita Bertheussen er nå mistenkt for samtlige av hendelsene.

Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling.

Mistankegrunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, er ikke svekket, skriver PST.

– Det er en fremgang fra PSTs tidligere påstand om at siktelsen var styrket. det er helt i orden at de mener den ikke er svekket og fortsatt svak og indisiebasert, kommenterer Elden.

Fem kjente hendelser

Dette er de fem hendelsene ved Tor Mikkel Waras bolig som foreløpig er offentlig kjent:

ETTERFORSKER: Her er politiet på åstedet ved Tor Mikkel Waras bolig.

Tagging og trusselbrev

«Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST. Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre.» skriver PST.

I januar mottok Tor Mikkel Wara et trusselbrev, og en søppelkasse utenfor hjemmet hans ble påtent. Bilen hans skal også tidligere ha blitt forsøkt påtent. Huset til justisministeren er blitt tagget med beskyldninger om rasisme.

– At PST ville etterforske alle sakene i sammenheng sa de også for to uker siden, men at de formelt erklærer henne mistenkt gir henne flere rettigheter under etterforskningen. Nå vil hun få rett til å få avgi forklaring, og ikke måtte vente til pst måtte ønske nytt vitneavhør, skriver Elden.

PST skriver i pressemeldingen at omfattende etterforskningsskritt gjennomføres, og at det er foretatt en rekke beslag som nå er gjenstand for undersøkelser og analyse. Det vil imidlertid ta tid før resultatene av alle undersøkelser og analyser blir klare. PST får i saken bistand fra blant annet Oslo politidistrikt og Kripos.

Etter teaterstykke

Hendelsene mot Wara og familiens bolig startet i etterkant av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det også ble brukt bilder av boligen deres. Bilder av husene til flere andre politikere og samfunnstopper ble vist fram under forestillingen.

Oslo-politiet opprettet sak mot kunstnere ved teateret. Denne er nå henlagt.

Det var i desember 2018 at noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. I midten av mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

Noen dager senere, torsdag 14. mars, ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (54), siktet for å ha tent på bilen.

Publisert: 28.03.19 kl. 14:34 Oppdatert: 28.03.19 kl. 14:56