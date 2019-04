PÅ VEI TIL KAI: Reketråleren «Remøy» er på vei inn til Båtsfjord etter å ha vært ute i Barentshavet. Foto: VG-tipser

Reketråleren «Remøy» i Båtsfjord for å overlevere lik

Politiet i Troms får fredag overlevert liket som ble fanget opp av reketråleren torsdag. Avdøde vil bli obdusert over helgen.

Torsdag fanget mannskapet på «Remøy» et lik i internasjonalt farvann i Smutthullet i Barentshavet . Først trodde mannskapet at det var oljeklær som hadde hektet seg på trålen, men da de fikk tatt den inn på dekk oppdaget de at var en død person.

VG snakket med kaptein Kjetil Ervik i 12-tiden fredag. Da fortalte han at ferden fra Smutthullet i Barentshavet til Båtsfjord tar omtrent 28 timer til sammen. Han visste ikke hvordan liket skulle fraktes i land, eller hvordan det skulle fraktes videre til Troms ø for obduksjon.

– Vi holder oss unna, også tar politiet seg av det, sier Ervik til VG.

Fraktes med båt

Seksjonsleder på felles etterforskningsseksjon i Troms politidistrikt, Ståle Luther, forteller til VG at politi og et begravelsesbyrå vil stå klare på Båtsfjord Brygge i Finnmark for å ta imot liket, som vil bli fraktet i land på båre.

Liket vil bli fraktet til obduksjon i Tromsø via båt over helgen. I mellomtiden vil det bli oppbevart i en kiste på begravelsesbyrået.

– Det er ikke første gangen noe slikt har skjedd, vi har rutiner for det, sier Luther.

– Det opprettes sak i Troms, og Finnmark politidistrikt bistår med taktiske etterforskningsskritt, sier han.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen fortalte til VG tidligere fredag at mannskapet om bord på « Remøy » vil få oppfølging når de kommer i land.

– De vil bli møtt av folk fra helsevesenet og muligens politiet og ha en debrif.

Skal gjennomføre avhør

Politiet jobber blant annet opp mot et savnetregister for å identifisere avdøde. Luther ønsker ikke å uttale seg om politiet har noen formening om hvem avdøde er.

– Det vil bli gjennomført avhør. VI har allerede gjort kriminalteknisk arbeid gjennom å ta bilde.

Politiet sa til VG i går at liket er i delvis oppløsning, og at de da ikke hadde noen indikasjon på hvem avdøde er.

ID-gruppen fra Kripos er påkoblet saken.

KAPTEIN: Kjetil Ervik er kaptein på reketråleren «Remøy». Foto: Privat

