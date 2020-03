MANGE ISOLERER SEG: Mange eldre er redde for bli smittet av corona og holder seg inne. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ensomme og isolerte: – Mange klarer ikke tenke på noe annet i det hele tatt

Frivillige organisasjoner merker stor pågang på telefonen fra ensomme og isolerte under coronakrisen. Eldre på sykehjem med dårlig hørsel og mindre digital kompetanse er spesielt utsatt.

Myndighetenes oppfordringer om å holde seg hjemme og unngå kontakt med andre har gjort livet ekstra vanskelig for dem som allerede var isolerte og ensomme før krisen.

Besøk er vanskeligere å gjennomføre på grunn av smittefaren, dermed er det telefonen mange tyr til.

STOR PÅGANG: Hailey K. Hammer jobber for Kirkens SOS som får mange telefoner fra bekymrede ensomme i disse dager. Foto: Privat

Hailey K. Hammer er kommunikasjonsansvarlig i Kirkens SOS, landets største døgnåpne krisetelefon.

– Folk er redde, ensomme og usikre. Det er mange som ringer som ikke klarer å tenke på noe annet i det hele tatt, sier hun og legger til at Kirkens SOS har merket større pågang etter coronautbruddet.

De hadde ikke mulighet til å oppbemanne tjenestene sine da de måtte omorganisere og flytte folk til hjemmekontor.

– De klarer ikke spise, drikke eller sove. Alt de gjør er å lese om corona, om symptomer. De tør absolutt ikke gå ut av huset, selv om de ikke er i karantene. De er bare så redde at de isolerer seg selv.

Hun sier mange forteller dem at det altoppslukende fokuset på corona overalt blir en så stor psykisk belastning at mange blir deprimert av det.

ISOLERTE: Mange eldre på sykehjem er ekstra isolerte når de ikke kan oppsøke fellesarealer Foto: Frank May / picture alliance

– Vi er et samtaletilbud og gir ingen behandling. Vi er der for å lytte, slik at de får luftet bekymringer til noen som har tid til å høre på. Vi må stille spørsmål og i dialog med dem som ringer inn kanskje få litt orden i et tankekaos, og få stilnet litt det som for mange er bekymringstanker.

Annelise Flor er rådgiver for program eldre i Røde Kors. De har til vanlig besøkstjeneste, men besøksvennene ringer nå i stedet for å gå på fysisk besøk.

Frivillige melder seg

Hun berømmer de frivillige som nå har ekstra tid og kan ringe flere i tillegg til sine vanlige besøksvenner, i tillegg har de hatt pågang fra folk ønsker å bli nye ringevenner.

Vilde Baugstø er besøksvenn for en kvinne i Oslo. Hun er nå i stedet telefonvenn under coronakrisen.

– Det er fint å vite at man kan bidra positivt i andre menneskers liv. Og jeg ser selvsagt frem til at ting normaliserer seg og jeg kan besøke henne fysisk.

BESØKSVENN: Vilde Baugstø er blitt telefonvenn i stedet for besøksvenn under coronakrisen. Foto: Privat

For mange eldre er det imidlertid ikke like lett å bli oppringt, siden mange hører dårlig, forteller Flor i Røde Kors.

– En har fortalt om en dame på sykehjem som til vanlig får være på fellesstua i en omsorgsbolig. Det går ikke lenger. Hun blir da veldig redd og urolig. Dagliglivet blir snudd oppned for de eldre, plutselig er det ingen besøk eller aktivitet.

Sliten og oppgitt er blitt normalt

Pågangen på telefonene til Rådet for psykisk helse har triplet seg, forteller generalsekretær Tove Gundersen. Det er også yngre folk som ringer inn.

Det er nemlig mange som synes det er vanskelig, skummelt og ubehagelig å være så isolert fra omverdenen som mange av oss er nå.

– Å kjenne seg sliten og oppgitt har blitt normalt i disse unormale tidene, forteller hun.

Så mange søker hjelp, at Gundersen selv får telefoner direkte til seg.

– Normalt ville jeg henvist dem videre til en av våre medlemsorganisasjoner. Nå tar vi mange samtaler selv, for å bidra. Vi oppfordrer jo til å snakke om problemene og sette ord på det.

– Hva forteller du dem?

– Jeg prøver å lytte og trøste, og å få frem hvilke muligheter som finnes. Dette kommer til å gå over. Det å være bevisst på det, at dette ikke kommer til å vare, det kommer til å bli bedre.

– I tillegg er det helt konkrete råd. Det viktigste budskapet er å ha rutiner. Dusj, re opp sengen, vær aktiv, spis måltider til de samme tidspunktene og ikke snu døgnrytmen.

Publisert: 27.03.20 kl. 08:53

