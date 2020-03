LEDER UTVALGET: Økonomiprofessor Steinar Holden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nedsetter ekspertgruppe: Slik skal de beregne kostnadene av tiltakene

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere de økonomiske effektene av tiltak mot coronaepidemien.

Nå nettopp

Finansministeren og helse -og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

– Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ekspertene skal både analysere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå de eksisterende tiltakene for å se hvordan de kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig.

Jakter billigere alternativer

Dersom det er tiltak som vurderes som særlig skadelige for økonomien skal det vurderes om de kan erstattes av andre tiltak.

– Vi vet at tiltakene koster, men folk over hele landet følger opp. Det er imponerende. Målet vårt er å forsøke å slå ned smittespredningen for å begrense presset på helsetjenesten. Vi gjør dette for å sikre at alle som blir alvorlig syke eller utsettes for ulykker, får den helsehjelpen de trenger, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Et viktig formål er å få fram alternativer som kan minimere negative samfunnsvirkninger. Betydningen av alternative eller supplerende tiltak til smittevern skal også vurderes, herunder økt kapasitet i helsevesenet og beskyttelse eller isolasjon av grupper som er særlig sårbare ved smitte.

Vurderingene baseres på oppdaterte tall og beregninger fra FHI om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak.

FHI vil levere best mulig kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tiltakene virker på smittespredning. Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smittevernstiltak.

Disse skal sitte i utvalget

Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak.

Oppdragsgiver er Helsedirektoratet, og gruppen skal kunne bistå Helsedirektoratet med løpende økonomifaglige vurderinger.

Første rapport skal leveres innen 6. april. Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smittevernstiltak.

Gruppen skal ledes av professor Steinar Holden og vil ha medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Publisert: 25.03.20 kl. 21:53

Les også

Fra andre aviser