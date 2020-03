Varsler mulig strengere tiltak for eldre

I Storbritannia må personer i risikogruppen isolere seg i opptil tre måneder. Eldre og syke mennesker i Norge må også belage seg på at det kan komme strengere smittevernsråd.

– Vi må beskytte risikogruppene. Det kan være at vi må sette inn ekstra tiltak for å beskytte dem hvis vi får en større spredning av smitte i Norge, sa fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet torsdag.

Storbritannia har bedt 1,5 millioner personer i risikogruppen å isolere seg i opptil tre måneder for å prøve å unngå coronaviruset, skriver NTB.

Nå varsler også norske myndigheter at det kan komme nye råd til risikogrupper, og da særlig eldre mennesker. Folkehelseinstituttet har allerede opplyst om at smittevernrådene som er gitt, er ekstra viktige for dem som tilhører en risikogruppe.

Risikogrupper Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (coronaviruset): Eldre personer (>65 år)

Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus-sykdommen Kilde: FHI Vis mer

– Begrense kontakt

– Når dere nå varsler strengere tiltak for risikogrupper, hva innebærer det?

– Det kan innebære at man i større grad gir råd til risikogruppene om hvordan de skal forholde seg for å beskytte seg mot smitte i samfunnet. Rett og slett råd om å begrense kontakt med andre i samfunnet som kan være syke. Det er litt i tråd med det man ser blant annet i England og andre land. Skulle man komme i en situasjon med mye smitte, hvor det fortsatt ikke finnes en vaksine tilgjengelig, kan det være lurt at eldre mennesker for eksempel tar noen ekstra forholdsregler, sier Nakstad til VG.

– I Storbritannia har myndighetene bedt visse risikogrupper holde seg innendørs i 12 uker. Ser man for seg sånne typer tiltak i Norge?

– Det er umulig å si i dag. Men at det kan bli aktuelt å gi råd om hvordan man kan forholde seg og eventuelt ekstra tiltak som beskytter sårbare grupper, for eksempel hvor syke er og hvor friske er i samfunnet, for å beskytte risikogruppene. Det kan være aktuelt.

– Hvorfor har man sett at det nå er nødvendig med nye råd opp mot risikogruppene?

– Det vurderes fordi vi vet at eldre er veldig utsatt hvis de blir alvorlig syke. Dødeligheten er mye høyere hos de aller eldste enn hos yngre voksne, sier Nakstad.

– Kan avlaste helsetjenesten

Også statsminister Erna Solberg adresserte mulige nye råd til risikogrupper under pressekonferansen. Hun gjorde det klart at de ser på tiltak for å skjerme eldre og risikogruppene bedre.

– Det kan avlaste helsetjenesten og spare liv. Her ber jeg også familiemedlemmer og venner om å ta ansvar og om å bry seg. Dessverre betyr regjeringens vedtak i dag nye uker med sterke begrensninger på livene våre. Men vi gjør altså dette for alle de vi er glad i, for at de skal kunne beholde livene sine, sa Solberg.

Publisert: 25.03.20

