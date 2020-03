PÅ VEI UT: Her gjør kokk Axel (til høyre) og Hanne Amb Hovda de siste forberedelsene før middagsrettene kjøres ut. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kjører ut mat til corona-løslatte: – Ingen gode løsninger på plass

Uten mat, duger de løslatte ikke. Nå som flere løslates fra fengsel på grunn av frykt for coronaspredning, kjører Røde Kors ut mat til de uten penger eller bolig.

På et kjøkken i en kjeller på Sandaker i Oslo står Axel og varter opp med både elggryte og en asiatisk nudelrett. Mannen som har en voldsdom bak seg, jobber nå frivillig for Røde Kors’ Nettverk etter soning.

– Her har jeg fått gleden for matlaging tilbake, sier Axel, mens han smaker til gryten med litt fløte.

Middagsrettene vakuumpakkes, bæres ut i en varebil og kjøres ut til eks-innsatte som trenger hjelp for å få hverdagen til å gå opp.

Mat på døren

Mange av dem sliter økonomisk. Mange står uten bolig.

Gjeldskravene kan blir for store mens man sitter inne. Når de får seg en adresse fylles postkassen opp av inkassokrav. Mange står uten jobb og er avhengig av støtte fra NAV og hjelp til å ikke falle tilbake til gamle synder og miljøer.

På Oslo øst er Monika en av de flere titalls personene som under corona-epidemien får hjemmelevering av middag og matvarer:

PÅ DØREN: Her får Monika levert matvarer og middag på døren av Stian Estenstad. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nylig besluttet Kriminalomsorgen å løslate innsatte med kortere dommer før soningstiden utløper – på grunn av corona-utbruddet.

Røde Kors’ Nettverk etter soning har nå bedt fengslene på Østlandet og Innlandet å informere de løslatte om deres tilbud, hvor de i den mest akutte fasen kan tilby matvarer og middag på døren.

De tror pågangen fra løslatte i en vanskelig situasjon vil bli stor i ukene som kommer.

– Bekymret

I løpet av forrige uke fikk 126 innsatte fremskutt løslatelse. Ytterligere 73 løslatelser var planlagt da.

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates 10, 20 eller 30 dager tidligere enn planlagt.

MATGLEDE: Axel forteller at han har fått gleden for matlaging tilbake etter at han begynte som frivillig hos Røde Kors. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stian Estenstad, leder for Nettverk etter soning, sier han er bekymret og tror det kan bli mange flere fremskutte løslatelser i tiden fremover. Han frykter konsekvensene av at de løslatte møter et myndighetsapparat i knestående. Viruskrisen vil ramme de løslatte hardt, mener han.

– Når store deler av befolkningen nå må ha kontakt med NAV, så kan vi ikke forvente at dette skal gå på skinner for dem som blir løslatt, sier Estenstad.

Han vil ikke utgi noen krass kritikk til avgjørelsen om å løslate på grunn av smittefaren. Den tidligere fengselsbetjenten har forståelse for at konsekvensene av smitteutbrudd i fengsler også vil bli store.

MYE MAT: Leder for Nettverk etter soning, Stian Estenstad, er glad at kjøpmannen i kjelleren bidrar med gratis mat til prosjektet. Foto: Helge Mikalsen

– Vi kan bidra med å gå ut med en bekymring for denne gruppen. Det er ikke noen gode løsninger på plass for alle de som blir løslatt. Hverken NAV eller resten av hjelpeapparatet kan stille opp. Vi med flere må gjøre noe her. Vi legger nå om og fokuserer på det livsnødvendige, sier Estenstad.

– Hva frykter dere vil skje dersom de ikke får hjelp?

– Vi vet hva konsekvensen er. Hvis de ikke har penger, så skaffer de penger på annet hvis. Det blir mer kriminalitet og rus. Det er sånn de overlever. Det er litt sånn pest og kolera, eller pest og corona, sier Estenstad.

Kommunikasjonssjef i Kriminalomsorgen, Ann Kristin Salbuvik, sier det er kommunen det løslates til som har ansvaret for tilbudet.

– Men tilbudet i hver enkelt kommune vil variere. Kriminalomsorgen samarbeidet med oppholdskommunene. Samtidig kan det oppstå såkalte «glippsoner» etter løslatelse, altså i tiden fra innsatte går ut fengselsporten til vedkommende er i et eventuelt hjelpeapparat. Det er beklagelig, og vil også kunne skje i disse dager når vi alle står overfor en ekstraordinær situasjon, sier Salbuvik.

Publisert: 31.03.20 kl. 03:17

