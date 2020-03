VILLE OMGÅ FORBUDET: Hytteeiere i Hafjell skal ha forsøkt å omgå forbudet mot å overnatte på hytta ved å bo på hotell. Dermed stengte kommuneoverlegen hotellet. (illustrasjonsfoto) Foto: Olsen, Geir

Ville være på hytta om dagen og bo på hotell om natta

ØYER (VG) - Kommuneoverlege Anders Brabrand i Øyer har pålagt Scandic Hafjell å stenge hotellet fra fredag. Det skjer etter at det torsdag ble kjent at hytteeiere i Hafjell skal ha booket seg inn på hotellet i påsken for på den måten å omgå hytteforbudet.

Det var GD som avslørte dette torsdag morgen og som fikk kommuneoverlegen til å handle raskt.

-Vi har i dag hatt en samtale med hotellet som bekreftet at så var tilfelle. Det var tilstrekkelig til at vi valgte å stenge hotellet nå, sier kommuneoverlege Anders Brabrand til VG.

PÅ DAGEN: – Vi fikk inntrykk av at det var et visst omfang av denne typen bookinger. Det var tilstrekkelig til at vi valgte å stenge hotellet nå, sier kommuneoverlege Anders Brabrand Foto: Geir Olsen

I følge GDs kilder skal det være flere hytteeiere som har bestilt hotellrom på Scandic for å bo der om natten og så være på hytta på dagen. Forbudet som regjeringen innførte forrige uke innebærer at det er forbudt for hytteeiere å overnatte på hytta dersom denne ikke ligger i hjemkommunen deres.

– Vi fikk inntrykk av at det var et visst omfang av denne typen bookinger. Dessuten var vi redde for at enda flere ville benytte seg av denne muligheten når det nå ble kjent, sier Brabrand videre.

Kommunikasjons-sjef Lars Anders Bolsø Vestad i Scandic Norge sier VG at de har forståelse og stor respekt for det vedtaket kommuneoverlegen har kommet med.

– Kjente dere til at det var hytteeiere som hadde bestilt rom hos dere i den hensikt å omgå forbudet?

– Vi kan ikke kommentere det som er kommet av henvendelser men registerer begrunnelsen for vedtaket og har forståelse for det. Vi mener at det er viktig at alle bidrar i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen, sier Lars Anders Bolsø Vestad i Scandic Norge.

– Får dette store økonomiske konsekvenser for dere?

– Jeg kan ikke kommentere økonomi og booking-situasjonen, sier Bolsø Vestad.

Kommuneoverlege Anders Brabrand karakteriserer det som «umusikalsk» av hytteeiere å forsøke å omgå hytteforbudet på denne måten.

– Jeg så for meg at det fort kunne bli et fullt påskehotell der og da var det bedre å stenge hotellet med en gang, sier Brabrand videre.

Publisert: 26.03.20 kl. 15:48

