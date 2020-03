DUGNADSÅND: Rigmor Inngjerd har allerede gjort klar tre smittefrakker til levering. Foto: PETTER BERG

Her syr Rigmor (80) smittevernsutstyr på dugnad

Mangelen på smittevernsutstyr er prekær i landet. På Kongsvinger er sanitetskvinnene i gang med å dekke etterspørselen.

– Det er en sabla jobb! Det er et plunder med disse ermene, humrer Rigmor Inngjerd (80) til VG.

Hun jobber nå på harde livet frivillig for å bistå etterspørselen etter smittevernsutstyr, og har i første omgang i gang med å sy smittefrakker og hetter. Senere kan det også bli aktuelt å sy munnbind.

Bakgrunnen for innsatsen er at det forrige uke ble kjent at Norge må rasjonere smittevernsutstyr i forbindelse med coronautbruddet.

– Vi har heldigvis fått tak i noe utstyr som går inn til sentrale lagre og som fordeles ut til kommuner etter det behovet som er meldt inn. Men vi har behov for mer, og dette er en kritisk faktor ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sa helseminister Bent Høie forrige uke.

KUNNE IKKE SI NEI: - Jeg er pensjonist og går jo her, så jeg må jo bidra, sier Rigmor Inngjerd. Foto: PETTER BERG

Dugnaden ble satt i gang av rådgiver i stab helse i Kongsvinger kommune, Else-Marit Sætaberget.

– Nasjonale og internasjonale lagre er tomme. Da må man gå tilbake til slik man gjorde i gamle dager og få sydd det. Hvordan ordner man det? Jo, vi har en haug med fantastiske frivillige i regionen, Sanitetsforeninger og bygdekvinnelaget. Så vi tok kontakt med dem. De ville hjelpe, så sånn ble det, sier hun.

PRIMUS MOTOR: Rådgiver i stab helse i Kongsvinger kommune, Else-Marit Sætaberget. Foto: JORUNN BØRRESEN

Kommunen sørget for å samle inn mønster, stoff og tråd, og dette ble avlevert til de frivillige syerskene på trygg måte.

– Alle er i risikosonen selv, dette er damer i 75 pluss, som nå sitter og syr i hvert sitt hus.

Rigmor trommet sammen seks andre frivillige syersker på kort tid, og måtte hente frem gammel kunnskap.

– Jeg har sydd i mange år, men ikke i det siste, så jeg måtte friske opp hukommelsen litt. Man har vel bare godt av det, sier hun.

SPRIT-DUGNAD: June Midstskogsæter, Nina Noren, Gro Mette Andersen og Marianne Eldvik har fått nye oppgaver i krisetider. Foto: JORUNN BØRRESEN

Mangelen på smittevernsutstyr er én utfordring i coronakrisen. En annen er behovet for desinfeksjonsmiddel. Også her tenkte Sætaberget i Kongsvinger kommunen utenfor boksen. De snakket med Arcus, det gamle vinmonopolet, som produserte opp desinfeksjonssprit til bruk på hendene og overflater i 20 liters kanner.

– Det har vi fått noen fra kulturavdelingen til å helle over i mindre flasker. De sørger for at det blir distribuert ut til enhetene og tjenestestedene som har behov for det. Så nå står bibliotekssjefen og heller opp sprit. Litt alternative arbeidsoppgaver for de kommunale ansatte.

– Og det er ingen sutring på grunn av nye arbeidsoppgaver?

– Absolutt ikke. Folk er veldig velvillige og ivrige for å få være en del av fellesskapet.

Publisert: 25.03.20 kl. 16:36

