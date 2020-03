BERGEN: Haukeland universitetssjukehus Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nye hjertestans-rutiner i Bergen: Slutter med munn-til-maske-innblåsninger

Corona-pasienter som blir funnet med akutt hjertestans på Haukeland universitetssjukehus vil ikke lenger få munn-til-maske-innblåsninger.

Nå nettopp

Dette gjelder pasienter med påvist, mistenkt eller usikker smittestatus for covid-19-smitte. Isteden vil det bli gjort hjertekompresjoner og eventuelt bli brukt hjertestarter frem til anestesipersonell kommer.

– Dette er for å beskytte helsepersonell mot stor risiko for smitte ved prosedyre som munn-til-maske-innblåsninger. Når anestesipersonell ankommer, vanligvis etter få minutter, vil pasienten få behandling etter vanlige retningslinjer ved bruk av adekvat utstyr som minimerer risikoen for smitte fra pasient til helsepersonell, sier fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing, til VG.

Hun understreker at dette er gjort for å hindre smittespredning til helsepersonell som skal holde virksomheten gående i lang tid.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier at prosedyren virker godt tilpasset for helsepersonell i sykehus og på ambulanser. Han sier at ambulansepersonell er trent i bruk av ventilasjonsutsyr og har dette tilgjengelig i ambulansen. Det vil derfor ifølge Olsen ikke vanligvis være aktuelt å gi munn til-munn-innblåsninger.

– Ved hjertestans i sykehus vil helsepersonell eller andre kontakte stansteamet. Dette er en gruppe anestesi- og intensivpersonell som alltid har ventilasjonsutstyr med seg. Ved en hjertestans i sykehus, vil stansteamet være på plass i løpet av kort tid. Det er som regel forsvarlig å gi hjertekompresjon og ikke bruke munn-til-munn-metoden mens man venter på stansteamet, sier han til VG.

Hvis du opplever en hjertestans på gata eller arbeidsplassen skal du ringe 113. Da vil du få veiledning i hjerte-lungeredning og vurdering av smitterisiko, understreker Olsen.

Fagdirektør Ebbing sier til VG at coronavirus-epidemien kan få konsekvenser for alle pasienter, også dem med andre alvorlige tilstander enn coronavirus-smitte.

– Under en pågående coronavirusepidemi vil vi måtte prioritere smittevern i stor grad. Pasienter med andre alvorlige tilstander, med eller uten covid-19 smitte, vil kunne få dårligere prognose enn under normale forhold. Dette gjelder også pasienter som får akutt hjertestans. Samtidig er det slik at de første minuttene etter hjertestans er det hjertekompresjoner som er det viktigste tiltaket for pasientene, og her er det ingen endring, sier hun.

Publisert: 23.03.20 kl. 12:03

Mer om Coronaviruset Bergen

Fra andre aviser