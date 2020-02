STABILT: Personen som falt fra en vannskuter i sentrum av Trondheim lørdag ettermiddag lå ti til femten minutter i vannet før han ble reddet. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Foto: Frank Valde

Stabilt for mann etter vannscooterulykke

Tilstanden for mannen som havnet i vannet i Trondheim havn i går ettermiddag har stabilisert seg.

– Status på tilstanden er at den er alvorlig, men stabil. Det er en mann i 20-årene som er innlagt ved St.Olavs hospital, sier kommunikasjonsrådgiver Kirsten McDonagh ved St. Olavs hospital til VG.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.03 lørdag ettermiddag.

– Vi fikk melding om at en person hadde ramla i vannet fra en vannscooter. Det viser seg at det var i forbindelse med sjøsetting av en vannscooter at personen bestemte seg for å ta en liten tur med scooteren, men ramla av. Han hadde ikke redningsvest på seg, opplyser operasjonsleder Rune Brandmo til VG.

Han forteller at det er sterk strøm i Nidelva der mannen falt i vannet, og at det tok ti til femten minutter før han ble plukket opp av en båt.

– Er det mistanke om promille?

– Dette vil bli etterforsket automatisk til uka for å utelukke dette eller få det bekreftet. Nå har vi igangsatt en kriseteam som vil hjelpe vitner og pårørende om de trenge det, sier Brandmo.

Det er rutinemessig tatt blodprøve av mannen.

