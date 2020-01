TILTALT: Laila Anita Bertheussen er tiltalt for å ha «voldt fare for at et medlem av regjeringen eller Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet». Foto: PRIVAT

Tiltalen mot Bertheussen: Dette er trusselbrevene

Statsadvokatembetet mener at Laila Anita Bertheussen sendte fire trusselbrev. Her er innholdet i brevene.

Torsdag reiste Det nasjonale statsadvokatembetet tiltale mot Laila Anita Bertheussen for trusler mot sin samboer, og tidligere justisminister, Tor Mikkel Wara (Frp). Truslene kom i form av flere brev, som ble levert til samboerparets bolig i Oslo.

Hun er også tiltalt for å sendt trusselbrev til Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Det første brevet ble ifølge tiltalen sendt kort tid før 17. januar 2019 til Wara og Bertheussens adresse. Innholdet i brevet var:

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til».

Teksten ble skrevet med bokstaver klippet ut fra aviser.

I tiltalen blir brevet satt i sammenheng med at Bertheussen hadde anmeldt personer involvert i teaterstykke «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd.

Truet flere

Det neste brevet ble ifølge tiltalen sendt 29. januar, og ble postlagt med adressen til samboerparet. Dette var innholdet:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Brevet var ifølge tiltalen påført et brennmerke.

I tiltalen står det at brevet «var utformet slik at det fremsto som at avsender mente mottagerne var rasister, at det var en sammenheng mellom brevet og handlingene rettet mot justisminister Tor Mikkel Wara.»

I tiltalen står det også at deler av teksten var fra et intervju med en av skuespillerne i «Ways of Seeing».

Les selv: Se hele tiltalen her.

Truslene kom i etterkant av at Bertheussen gikk hardt ut mot Black Box Teater og forestillingen «Ways of Seeing». Fotografier og videoopptak av huset til Wara og Bertheussen ble brukt i forestillingen. «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skrev Bertheussen i en kronikk i VG.

«RASIST»: Natt til 6. desember tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på bilen til Wara og Bertheussen. Riksadvokaten mener at Bertheussen gjorde dette selv. Foto: Krister Sørbø

Samme dag ble det lagt et ark med identisk tekst i postkassen til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) og samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Dette brevet skal også ha vært påført et brennmerke.

«Handlingen anses som en trussel mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å innvirke på hans arbeid som stortingsrepresentant, blant annet i spørsmål om politikkutforming. Trusselen var videre egnet til å innvirke på hans arbeid som stortingsrepresentant i form av begrensninger i hans frie bevegelighet og tilgjengelighet», heter det i tiltalen.

Hvitt pulver

Det fjerde brevet skal Bertheussen ha lagt i sin egen postkasse 2. mars 2019 eller tidligere. Der skal hun ha skrevet følgende:

«JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE.»

Sammen med arket skal hun ifølge tiltalen ha lagt et hvitt pulver i postkassen. Dette pulvere besto av knuste tabletter og natron.

Bertheussen er tiltalt for angrep på landets styringsorganer gjennom flere trusler, brannstiftelse og skadeverk. Bertheussen nekter straffskyld.

– Hun nekter skyld fullt ut, skriver advokat John Christian Elden i en SMS til VG.

