Truer med å gå av – men ikke før i mars

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen varslet torsdag at hele byrådet går av, men sier de vil avvente situasjonen.

Flertallet i bystyret i Bergen har ikke lenger tillit til skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) etter Vigilo-skandalen, der en skoleapp delte sensitiv informasjon blant annet om barn i familier som levde på skjult adresse eller med voldsalarm.

Torsdag truet byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at hele byrådet går dersom det blir reist mistillitsforslag, men ikke før i mars, skriver Bergens Tidende.

Valhammer sa til VG torsdag at det ikke er en aktuell problemstilling at Engø går av alene, men sier til BT at det ikke er aktuelt for byrådet å gå av med umiddelbar virkning.

– Vi forholder oss til bystyret. Av respekt for bystyret avventer vi situasjonen. Om bystyret vedtar mistillit, anser vi det som mistillit mot hele byrådet. Da må vi samlet gå, sier han til avisen.

Et eventuelt mistillitsforslag kan tidligst skje førstkommende onsdag, og vil ikke bli tatt opp til behandling i bystyret før 11. mars – med mindre to tredjedeler av bystyret krever umiddelbar behandling.

Ifølge BT vil det trolig ikke være tilfellet, og dermed kan bystyret bli sittende en stund til.

