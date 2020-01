NEKTER STRAFFSKYLD: Her er Young Bloods-lederen avbildet på ferie i Marokko. Det var også i Marokko at han ble pågrepet av politiet – og senere utlevert til Norge, blant annet på grunn av denne straffesaken. Foto: PRIVAT

Young Bloods-leder om drapsforsøket: – Det skulle aldri ha skjedd

OSLO TINGRETT (VG) To måneder etter drapsforsøket på Furuset i 2012, blånektet den tiltalte gjenglederen (29) for å stå bak. Noen måneder senere satt 29-åringen i et hemmelig fredsmøte med offeret – og beklaget.

Nå nettopp

– Det som skjedde med ham (fornærmede) var feil. Det skulle aldri ha skjedd. Derfor møtte jeg ham for å fortelle dét. Målet var å skape fred. Fred er skapt. Jeg har oppnådd målet, sa Young Bloods-lederen i Oslo tingrett onsdag.

Den 29 år gamle norsk-albaneren står tiltalt for forsøk på overlagt drap. Han nekter straffskyld, men erkjenner skyld for legemsbeskadigelse.







Da 29-åringen inntok vitneboksen i sal 828 var han tydelig på at han ønsket å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg.

Han viste isteden til politiavhør som er gjort av ham i saken, deriblant et 7,5 år gammelt avhør fra 25. juli 2012 – to måneder etter drapsforsøket mot den tidligere lederskikkelsen (36) i Furuset Bad Boys.

Bakgrunn: Drapsforsøket politiet la bort

– Vi skulle megle

I avhøret forklarte Young Bloods-lederen seg om egne bevegelser i dagene før og etter drapsforsøket. Han bekreftet at han og «gutta» var innom arbeidsplassen til fornærmede 17. mai, bare timer før 36-åringen ble skutt utenfor sitt eget hjem på Furuset.

– Jeg bare ble med. Jeg hadde hørt at han (fornærmede) jobbet der og at noen hadde noe uoppgjort med ham – en liten bagatell med en gutt fra Holmlia. Vi skulle dit for å megle, men han var ikke der, så vi dro, sa 29-åringen i avhøret.

ETTERFORSKET: Dette bildet sikret VG få dager etter drapsforsøket i 2012. Trolig ble det tatt på 17. mai dette året. De to som er tiltalt for medvirkning til drapsforsøket er avbildet her. Foto: PRIVAT

Gjenglederen forklarte seg videre om et restaurantbesøk i sentrum på nasjonaldagen. Samt en sosial samling på en fotballbane og kafé på Holmlia senere på ettermiddagen og kvelden.

Han hevder at han var hjemme like før midnatt.

Tekstmeldinger

Ifølge tiltalen, ble den tidligere lederskikkelsen i Furuset Bad Boys forsøkt skutt og drept én time senere, cirka klokken 01 natt til 18. mai.

– Jeg så på TV og dro til naboen for å spille FIFA. Jeg hadde ikke med meg telefonen min og dro hjem etter en times tid, forklarte han i avhøret.

29-åringen skal ikke ha funnet mobiltelefonen med en gang da han kom hjem, men fant den til slutt under noen klær på en stol.

Han hevder at han da så flere ubehagelige meldinger: «Horunge», «Vi skal drepe deg.» og «Vi er utenfor huset ditt.», skal det ha stått.

– Jeg fikk sjokk og stivnet helt, sa han i avhøret.

– Jeg trodde noen tullet. Jeg hadde ingen konflikter og jeg forsto ikke hvorfor noen skulle sende disse.

Gjenglederen skal deretter ha dratt til en leilighet på Prinsdal i Oslo og truffet noen kamerater. Han hevder at han oppholdt seg der til morgenen etter.

Ifølge en telefonanalyse, ble 29-åringen oppringt klokken 04.07 denne natten, noen timer etter drapsforsøket. Samtalen varte i syv sekunder, og politiet mener det var hans medtiltalte kamerat (32) som ringte ham.

I politiavhøret fra 25. juli 2012 ble ikke denne samtalen nevnt. Isteden hevdet 29-åringen at han kun disponerte én telefon.

Danmark

Dagen etter drapet stormet politiet en leilighet på Holmlia og pågrep 6–10 personer for drapsforsøket. Gjenglederen hoppet ut fra en balkong i tredje etasje og stakk av, mens hans medtiltalte kamerat ble tatt.

– Jeg vurderte å melde meg, men da vennene mine ble varetektsfengslet, så droppet jeg det. Jeg ønsket ikke å sitte så lenge i varetekt, forklarte han i politiavhøret.

Etter noen dager kjørte 29-åringen til Danmark. Han hevder at det ikke var bevisst å gjemme seg, men at han var i sjokk.

– Det kom raskt rykter om hva som hadde skjedd og fornavnet hans (fornærmede). Jeg visste at han var gjengleder. Det visste hele Oslo, og de som er gjengledere får stemmen sin hørt, sa han i avhøret.

29-åringen avviste enhver form for kjennskap til fornærmede i forkant av drapsforsøket.

– Uflaks

Young Bloods-lederen hørte også rykter om at Holmlia-gutta sto bak drapsforsøket, og han mente at andre kriminelle kunne ha utnyttet situasjonen ved at han selv og vennene hadde oppsøkt arbeidsplassen til fornærmede bare timer før skyteepisoden.

29-åringen påsto også at fornærmede hadde mange fiender.

– Det var uflaks om folk ville koble dem og skyteepisoden. Det var uflaks at vi oppsøkte arbeidsplassen hans den dagen.

MØTESTED: 29. desember 2012 satt Young Bloods-lederen (29) seg ned rundt et bord på Peppes Pizza ved Solli plass i Oslo. Der satt også mannen (36) som politiet mener gjenglederen ønsket å drepe. Foto: HALLGEIR VÅGENES/POLITIET

Fem måneder etter dette avhøret satt Young Bloods-lederen ansikt til ansikt med skuddofferet på Peppes Pizza ved Solli plass. Han beklaget og ville slutte fred, ifølge et videoopptak fra fredsmøtet.

I tillegg uttalte 29-åringen at han og en til tok ansvaret for det som skjedde.

Videoopptaket står sentralt i påtalemyndighetens beviskjede mot gjenglederen.

Publisert: 24.01.20 kl. 07:23

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser