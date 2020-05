ÅPNER OPP: Du kan nå samle 20 personer, og ikke bare fem. Det betyr at 17. mai-frokosten kan gjennomføres med flere personer. Det fortalte Raja på pressekonferansen. Foto: Frode Hansen

Dette er 17. mai-reglene

Med nasjonaldagen kun ti dager unna kunne Kulturminister Abid Q. Raja (V) endelig gi Norge svar på hva som skjer med 17. mai-feiringen.

Camilla Svennæs Bergland

Frode Hansen (foto)

Oppdatert nå nettopp

– Beklageligvis tilsier smittesituasjonen at barnetogene, slik vi kjenner dem, ikke kan gjennomføres. Det er vi veldig lei oss for. Men jeg er veldig glad for at kor kan benyttes, så lenge det er mulig å holde tilstrekkelig avstand.

Det sa kulturministeren på regjeringens pressekonferanse torsdag kveld.

Flaggheising og kransnedleggelse vil også være lov, så lenge det ikke trekker til seg for store folkemengder. Det åpnes også opp for bruk av skoler og andre fellesarealer til mindre fellesarrangementer og aktiviteter.

IKKE TOG: Det er fortsatt ikke lov med barnetog. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Men det er kun tillatt med maksimalt 50 deltagere, så lenge avstandsreglene og hygienereglene holdes, samt at det er en ansvarlig arrangør.

– Det er viktig å huske at det er 20/1-regelen som gjelder, og vi er nødt til å fortsette å være flinke med å overholde de viktige men også enkle smittevernreglene.

Dette er reglene:

Barnetog: Nei.

Korps: Ja.

Kor: Ja.

Kransnedleggelse: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere)

Flaggheising: Ja. (Så lenge avstandsreglene overholdes, og med et mindre antall tilskuere)

Mindre arrangementer på skoler: Ja. (Maksimum 50 personer. Så lenge avstandsreglene overholdes, og at det er en ansvarlig arrangør. Anbefaler utendørsarrangementer).

Matservering: Ja. (Så lenge det er tilgang på vask eller hånd-desinfeksjon)

17. Mai-frokost: Ja.(20 personer. Bruk god håndhygiene, og hosteregler. Syke må holde seg hjemme)

Publisert: 07.05.20 kl. 19:07 Oppdatert: 07.05.20 kl. 19:20

Fra andre aviser