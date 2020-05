USIKKERT SMITTETALL: FHI har de siste dagene kommet med ferske tall for smittespredningen i Norge. De kan fremstå som sikre, men i realiteten er det mye usikkerhet rundt situasjonen i dag. Foto: Gisle Oddstad / VG

Derfor bør du ikke få panikk når R-tallet stiger

Det såkalte reproduksjonstallet viser hvor mange én coronasyk person smitter. Men hva betyr det egentlig når tallet går marginalt opp eller ned?

Veldig lite, i hvert fall hvis du er på jakt etter å vite noe om smittesituasjonen i dag, mener statistikkeksperter VG har snakket med.

At tallet falt til under 0,7 har vært det viktigste argumentet for at regjeringen delvis har åpnet opp Norge igjen etter først å ha stengt ned samfunnet.

Siden da har FHIs dagsrapporter vist at R-tallet har svingt opp og ned mellom 0,49 og 0,7. Parallelt har norske medier, deriblant VG, slått opp på sine forsider at R-tallet stiger eller at R-tallet synker.

Fakta om R-tallet: Reproduksjonstallet anslår hvor mange personer som i gjennomsnitt blir smittet av én person som har coronaviruset.

FHI bruker en såkalt metapopulasjonsmodell for å beregne R-tallet. Den har tre lag: Befolkningsdata om 5,3 millioner nordmenn fordelt på kommunenivå, mobilitetsdata fra Telenor og en smittemodell.

Modellen baserer seg på sikre data om sykehusinnleggelser, samt noen mer usikre parametre som tre dager inkubasjonstid, to dager presymptomatisk tid, at man er smittsom i fem dager, og at 40 prosent er asymptomatiske.

For å spå sannsynligheten av ulike utfall, kjører FHI modellen tusenvis av ganger for å ta høyde for tilfeldigheter. Dette sammenlignes med sykehusdataene over tid.

Det man sitter igjen med, som FHI presenterer på sine nettsider, er i stor grad det utfallet som passer best med utviklingen i antallet innlagte pasienter. (Kilder: VG, Aftenposten, FHI). Vis mer

Men de små endringene som vises i FHIs dagsrapporter er ikke endringen i smittesituasjonen fra dag til dag. Det er snarere en daglig korrigering av smittetallet for hele perioden mellom 20. april og 8. mai.

– Tallet egner seg godt til å vurdere nytten av tiltak, samt til å vurdere om man bør sette inn nye. Men det egner seg dårlig til å si noe om hvor mange én smittet person smitter videre nå i dag, sier professor i Informatikk ved NTNU Dag Svanæs til VG.

– Kan ikke dras konklusjoner

Svanæs har tidligere skrevet en kronikk i VG der han kritiserte FHIs kommunikasjon rundt tallet.

– FHI fremstiller en middelverdi for seks uker som om det gjelder nåsituasjonen. Det er som om Meteorologisk institutt skulle si «dagens temperatur i Oslo er fem grader» og mene gjennomsnittet siden 15. mars, når temperaturen rett utenfor er 20 grader, skrev han.

På dette tidspunktet viste FHIs reproduksjonstall en middelverdi for hele perioden siden 15. mars, og sa enda mindre om situasjonen i dag.

Nå har de tre såkalte R-tall å basere seg på. R0 (smitten før 15. mars), R1 (smitten 15. mars til 19. april) og R2 (smitten etter 20. april). Basert på disse utarbeider de tallet de bruker, «R-eff».

Hensikten med tallet er å hjelpe myndighetene med å fatte beslutninger for å nå sitt mål: Å unngå tragedie og overbelastning i helsevesenet. Med andre ord er et hovedpoeng med modellen å si noe om fremtiden.

Det er en av grunnene til at FHI har valgt å tilpasse modellen etter sykehusinnleggelser og ikke antall smittede, selv om sistnevnte ville gitt et tall som sier mer om status akkurat nå.

Sverige og Tyskland bruker blant annet en slik modell. Svakheten er at den er sårbar for endringer i testkriteriene. Sykehusinnleggelser gir et mer robust, men samtidig mer forsinket tall, som altså blant annet har til hensikt å gi sikrere fremtidsprognoser.

PROGNOSER: FHI bruker R-tallet til å si noe om hvordan epidemien vil utvikle seg tre uker frem i tid. Grafen viser prognosen for antall sykehusinnleggelser frem til 29. mai. Foto: FHI

Stor usikkerhet

Det fargede området rundt linjene i FHIs grafer viser konfidensintervallet, som sier noe om usikkerheten rundt R-tallet.

Usikkerheten blir mindre jo mer data man har. Derfor er FHI relativt sikre på reproduksjonsraten mellom 15. mars og 19. april, der de har mye data, mens de er mer usikre på R-tallet etter 20. april.

FHI skriver i sin seneste nasjonale rapport:

«Estimatet for R2 er fortsatt usikkert, fordi det er lite informasjon om sykehusdata for pasienter som fikk viruset 20. april eller senere. Folk som ble smittet 20. april og må på sykehus, vil trolig først bli innlagt 2. mai».

USIKKERHET: FHI utarbeider også et R-tall basert på antall smittede. Dette bruker de blant annet til å sjekke at hovedtallet, R-eff, ikke er helt på bærtur. Usikkerheten (konfidensintervallet) øker jo nærmere man kommer dagens dato. Foto: FHI

0,49 er R-tallet FHI presenterte i sin seneste dagsrapport. Tallet har et konfidensintervall på 95 prosent (0,0–0,95), og gjelder for 20. april til og med 8. mai.

FHI mener dermed det er 95 prosent sannsynlighet for at R-tallet ligger et sted mellom 0,0 og 0,95. Det betyr at de med relativt stor sikkerhet mener epidemien har vært på en nedadgående kurve mellom 20. april og 8. mai.

På den annen side er det stor usikkerhet rundt hvorvidt det faktiske R-tallet er 0,49. Svanæs mener derfor at det er den øvre grenseverdien som er mest interessant å følge med på for folk flest.

– Så lenge dette er under 1, betyr det at man er nesten helt sikre på at epidemien er på en nedadgående kurve, sier han.

Kan det være at R egentlig er mye høyere?

Svanæs er ikke alene om å ha vært kritisk til FHIs formidling av R-tallet.

I begynnelsen av mai gikk de to UiT-forskerne Martin Rypdal og Kristoffer Rypdal ut med et forskningsnotat der de kritiserte FHIs modellbruk. De mente modellen var ute av stand til å fange opp endringer i utviklingen den siste tiden og vise hva som er det faktiske reproduksjonstallet nå.

UiT-forskernes modellberegninger viste at utviklingen de siste ukene tvert imot kunne tolkes som at smittespredningen øker.

Til VG utdyper Rypdal at FHI har tatt tak i hovedproblemet med det nye R-tallet. Kritikken hans mot myndighetenes formidling står imidlertid fortsatt ved lag.

– I rapportene står det jo om den betydelige usikkerheten rundt R2, men det er ikke dette de kommuniserer på pressekonferansene hver dag, sier han.

Han mener de som gjør selve beregningene er klare og tydelige på usikkerheten. Blant annet har Arnoldo Frigessi, en av FHIs modellutviklere og professor ved Institutt for biostatistikk ved UiO, uttalt på Twitter at det absolutte R-tallet «er av veldig liten interesse».

– På pressekonferansene gis det på den annen side inntrykk av at man vet med stor nøyaktighet hva R er, siden man angir et tall med to desimaler. Men i realiteten er vi veldig usikre. Det meste tyder på at R er under 1, men noe mer enn det vet vi egentlig ganske lite om, sier Rypdal.

– Ønsker å bli bedre

FHI mener de hele veien har vært åpne om usikkerheten.

– Hva betyr det egentlig at R-tallet synker eller stiger i en av deres dagsrapporter?

– Endringer fra dag til dag er små justeringer, som skyldes at modellen kalibreres med enda et datapunkt. Estimatene er usikre og har store konfidensintervaller. Derfor kan det ikke dras konklusjoner om trender ved for eksempel en endring fra 0,55 til 0,49 fra dag til dag, sier avdelingsleder Birgitte de Blasio for metodeutvikling og analyse ved FHI til VG.

– Ser dere at dette kan misforstås av dem som ikke har god kjennskap til statistikk?

– Det har blitt mye fokus på smittetallet. Det er verdt å notere at våre rapporter ikke kun fokuserer på estimering av R, men inneholder informasjon om plausibel utvikling i antall innlagte/intensivpasienter i den kommende tiden, sier de Blasio.

– Vi skriver eksplisitt i rapportene hvordan R-verdien skal fortolkes. Men vi ønsker hele tiden å bli bedre til å kommunisere om våre resultater og vurderer hvordan vi skal presentere og offentliggjøre dem, sier hun.

