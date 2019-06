FENGSLET: Siktede samtykker til varetektsfengslingen, men sier han ikke husker hendelsen. Foto: Trond Solberg

Knivmann varetektsfengsles i fire uker

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter knivangrepet på Grünerløkka tirsdag, varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll.

30-åringen, som er russisk statsborger, ble fremstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører torsdag. Mannen samtykker til varetektsfengslingen, og retten legger sakens alvorlige karakter til grunn for kjennelsen.

Mannens forsvarer, Per Bjørnar Hegelstad, sa torsdag til VG at hans klient ikke husker hendelsen.

– Spørsmålet om tilregnelighet er sentralt. Han sier han ikke husker episoden, sa Hegelstad.

Fengslingsmøtet gikk som kontorforretning. Ifølge kjennelsen blir siktede ivaretatt på sykehus, og at han vil få adekvat helsehjelp i fengselet. Mannen er fortsatt ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.

Det er besluttet å varetektsfengsle 30-åringen i inntil fire uker, med brev- og besøkskontroll. Retten konstaterer at vilkårene for varetektsfengsling er til stede, og viser til faren for at siktede kan forspille bevis i saken ved å oppsøke personer som kan ha opplysninger i saken.

Russeren ble pågrepet etter at politiet hadde avfyrt både varselskudd og brukt elektrosjokkvåpen. Han er tidligere dømt for vold ved to anledninger, i 2017 og 2014.

